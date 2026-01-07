Hành khách bị hủy chuyến bay sẽ được bồi thường dù đã được báo trước

Từ 1/7/2026, các hãng hàng không sẽ không còn được "miễn trách nhiệm" bồi thường hủy chuyến chỉ bằng cách thông báo trước cho khách hàng.

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, đã bổ sung nhiều quy định về vận chuyển hành khách, hành lý.

Theo đó, Điều 53 Luật Hàng không dân dụng 2025 đã quy định, trong trường hợp chuyến bay bị hủy do lỗi của người vận chuyển, hãng bay có nghĩa vụ phải bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách. Điều quan trọng nhất là quyền lợi này được thực hiện bất kể việc hãng đã thông báo trước cho hành khách hay chưa.

Luật mới cũng siết chặt quy trình hỗ trợ hành khách. Khi có sự cố hủy chuyến hoặc chậm chuyến kéo dài, hãng hàng không phải thực hiện các nghĩa vụ đối với khách hàng.

Ảnh minh họa.

Trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị chậm, bị hủy hoặc bị từ chối vận chuyển mà không phải do lỗi của hành khách, người vận chuyển phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách, bảo đảm việc ăn, nghỉ, đi lại và chịu các chi phí có liên quan trực tiếp phù hợp với thời gian phải chờ đợi tại cảng hàng không.

Trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị chậm, bị hủy hoặc bị từ chối vận chuyển do lỗi của người vận chuyển, phải thu xếp hành trình phù hợp cho hành khách hoặc hoàn trả lại tiền phần vé chưa sử dụng theo yêu cầu của hành khách mà không được thu bất kỳ một khoản tiền liên quan nào.

Trường hợp do lỗi của người vận chuyển, hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng bị từ chối vận chuyển hoặc chuyến bay bị hủy hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài, người vận chuyển có trách nhiệm phải trả một khoản bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách bằng tiền hoặc chứng từ khác có giá trị tương đương.

Trường hợp phải bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm dân sự của người vận chuyển thì khoản bồi thường này được trừ vào khoản bồi thường theo trách nhiệm dân sự.

Trước đó, theo Luật Hàng không dân dụng 2006 (sửa đổi, bổ sung 2014), nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại của người vận chuyển chỉ phát sinh trong trường hợp: hành khách đã được xác nhận chỗ nhưng bị từ chối vận chuyển, chuyến bay bị hủy hoặc bị chậm kéo dài, do lỗi của người vận chuyển và quan trọng hơn là “không được người vận chuyển thông báo trước”.