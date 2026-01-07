Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hành khách bị hủy chuyến bay sẽ được bồi thường dù đã được báo trước

Từ 1/7/2026, các hãng hàng không sẽ không còn được "miễn trách nhiệm" bồi thường hủy chuyến chỉ bằng cách thông báo trước cho khách hàng.

Trầm Phương

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, đã bổ sung nhiều quy định về vận chuyển hành khách, hành lý.

Theo đó, Điều 53 Luật Hàng không dân dụng 2025 đã quy định, trong trường hợp chuyến bay bị hủy do lỗi của người vận chuyển, hãng bay có nghĩa vụ phải bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách. Điều quan trọng nhất là quyền lợi này được thực hiện bất kể việc hãng đã thông báo trước cho hành khách hay chưa.

Luật mới cũng siết chặt quy trình hỗ trợ hành khách. Khi có sự cố hủy chuyến hoặc chậm chuyến kéo dài, hãng hàng không phải thực hiện các nghĩa vụ đối với khách hàng.

ra-san-bay-truoc-bao-lau-2-1536x1152.jpg
Ảnh minh họa.

Trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị chậm, bị hủy hoặc bị từ chối vận chuyển mà không phải do lỗi của hành khách, người vận chuyển phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách, bảo đảm việc ăn, nghỉ, đi lại và chịu các chi phí có liên quan trực tiếp phù hợp với thời gian phải chờ đợi tại cảng hàng không.

Trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị chậm, bị hủy hoặc bị từ chối vận chuyển do lỗi của người vận chuyển, phải thu xếp hành trình phù hợp cho hành khách hoặc hoàn trả lại tiền phần vé chưa sử dụng theo yêu cầu của hành khách mà không được thu bất kỳ một khoản tiền liên quan nào.

Trường hợp do lỗi của người vận chuyển, hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng bị từ chối vận chuyển hoặc chuyến bay bị hủy hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài, người vận chuyển có trách nhiệm phải trả một khoản bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách bằng tiền hoặc chứng từ khác có giá trị tương đương.

Trường hợp phải bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm dân sự của người vận chuyển thì khoản bồi thường này được trừ vào khoản bồi thường theo trách nhiệm dân sự.

Trước đó, theo Luật Hàng không dân dụng 2006 (sửa đổi, bổ sung 2014), nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại của người vận chuyển chỉ phát sinh trong trường hợp: hành khách đã được xác nhận chỗ nhưng bị từ chối vận chuyển, chuyến bay bị hủy hoặc bị chậm kéo dài, do lỗi của người vận chuyển và quan trọng hơn là “không được người vận chuyển thông báo trước”.

#hàng không #bồi thường #hành khách #chuyến bay #hủy chuyến #quyền lợi

Bài liên quan

Xã hội

Tạm giữ hình sự hành khách gây rối, huỷ hoại tài sản tại sân bay Cát Bi

Trần Mạnh Hùng – đối tượng gây rối, huỷ hoại tài sản tại sân bay Cát Bi bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 5/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an phường Hải An lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hải Phòng ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Mạnh Hùng (SN 1971, trú tại 100/68 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời củng cố lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

888888.jpg
Đối tượngTrần Mạnh Hùng
Xem chi tiết

Xã hội

Từ clip của người dân, CSGT Phú Thọ xử phạt 2 lái xe dừng không đúng quy định

Từ clip do người dân cung cấp, CSGT Phú Thọ đã xác minh, xử phạt hai lái xe ô tô tải dừng, đỗ không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 6/1, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2 vừa tiếp nhận, xử lý hai tài xế dừng đỗ xe không đúng quy định.

Trước đó, ngày 5/1, Đội CSGT đường bộ số 2 tiếp nhận video clip ghi lại hình ảnh hai xe ô tô tải mang BKS 19H-109.XX và 19H-012.XX dừng, đỗ không đúng quy định khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên đường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới