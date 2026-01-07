Khởi tố 'nữ quái' vận chuyển trái phép 160 chỉ vàng qua biên giới

Đang vận chuyển tái phép 160 chỉ vàng từ Lào về Việt Nam, đối tượng Phạm Thị Minh Hà đã bị lực lượng chức năng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 07/01, thông tin từ Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Minh Hà (SN 1991, trú thôn Châu Khê, xã Đường An, TP Hải Phòng) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h45' ngày 24/11/2025, Hoàng Thị Thuần (SN 1981, trú xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) gặp chị dâu là Phạm Thị Minh Hà nhờ đi sang Lào vận chuyển vàng về Việt Nam để lấy tiền công với giá 2,5 triệu đồng và được Hà đồng ý.

Khoảng 14h40' cùng ngày, Thuần rủ thêm chị ruột của mình là Hoàng Thị Hằng (SN 1978, trú xã Đường An, TP Hải Phòng) sang Lào vận chuyển vàng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Minh Hà.

Đến 7h ngày 25/11/2025, Thuần, Hằng và Hà làm thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) để sang Lào.

Tại Lào, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, người Việt Nam (không rõ tên tuổi, địa chỉ) đưa cho Thuần tổng cộng 6 chiếc vòng vàng được bọc trong 3 bọc giấy. Thuần đã giao cho Hằng và Hà mỗi người 1 bọc (bên trong có 2 chiếc vòng vàng) để mang về Việt Nam.

Khi xe ô tô khách rời bến xe Viêng Chăn về Việt Nam được khoảng 3 giờ, do sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nên Hà xin xuống xe rồi vứt 2 chiếc vòng xuống lề đường.

Khoảng 8h20' ngày 26/11/2025, 3 người về đến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong, Phạm Thị Minh Hà được phép nhập cảnh. Lúc này, Hoàng Thị Hằng và Hoàng Thị Thuần đã làm xong thủ tục nhập cảnh nhưng đang bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giữ hộ chiếu.

Lo sợ lực lượng chức năng phát hiện việc vận chuyển vàng trái phép, Thuần và Hằng bỏ 4 chiếc vòng vàng vào balo của Hà nhờ giữ hộ. Để tránh lực lượng chức năng phát hiện, Hà đã cất giấu 4 chiếc vòng vàng trong người.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Phát hiện Phạm Thị Minh Hà có biểu hiện nghi vấn, lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã tiến hành kiểm tra và thu giữ 4 chiếc vòng vàng có trọng lượng 600g, tương đương 160 chỉ vàng, tổng giá trị ban đầu hơn 2,2 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phạm Thị Minh Hà khai nhận, bản thân biết việc Thuần và Hằng bỏ 4 chiếc vòng vàng vào ba lô của mình nhưng vẫn đồng ý. Do sợ bị phát hiện nên Hà đã đi vào nhà vệ sinh lấy 2 chiếc vòng vàng bỏ vào 2 túi áo khoác, 2 chiếc còn lại bỏ vào chiếc tất nhằm mục đích vận chuyển trót lọt vàng về Việt Nam để lấy tiền công.

Quá trình điều tra ban đầu, Hoàng Thị Thuần cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, tháng 11/2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng Nghiệp vụ (BĐBP Hà Tĩnh) đã phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ Hoàng Thị Thuần về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Sau quá trình điều tra mở rộng, đến tháng 1/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ hành vi của Phạm Thị Minh Hà để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

