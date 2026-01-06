Mâu thuẫn, người đàn ông sát hại đồng nghiệp, đốt xưởng

Do mâu thuẫn, Mua Mí Sính đã dùng thanh sắt vụt vào đầu, gáy đồng nghiệp khiến người này tử vong. Sau đó, Sính còn phóng hỏa đốt xưởng công ty.

Chiều 6/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, khoảng 8h sáng cùng ngày, tại xưởng giấy Công ty TNHH thương mại Bảo Long ở phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, đối tượng Mua Mí Sính (SN 1994, trú tại xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang) dùng thanh sắt vụt vào đầu, gáy anh H.V.D (SN 1989, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai).

Đối tượng Mua Mí Sính

Hậu quả, anh H.V.D bị tử vong. Sau đó, Mua Mí Sính chốt tất cả các cửa và dùng bật lửa đốt xưởng rồi chạy lên tầng 2, có ý định tự tử.

Công an phường Chí Linh đã phối hợp các đơn vị liên quan kịp thời dập tắt đám cháy và bắt giữ đối tượng Mua Mí Sính.

Ngay sau khi nhận được tin, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp Công an phường Chí Linh điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Mua Mí Sính.