Xã hội

CSGT mở đường đưa bệnh nhân tim nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đã được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy an toàn và bàn giao cho đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu.

Bảo Ngân

Ngày 7/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, lúc 10h45 ngày 6/1, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km51+900, tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, Tổ CSGT số 4 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục CSGT nhận được đề nghị khẩn cấp từ một lái xe ô tô con biển kiểm soát 95A-104.30 xin hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu.

cats-5973.jpg
Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy an toàn và bàn giao cho đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu. (Ảnh: Cục CSGT).

Bệnh nhân là anh Nguyễn Văn Hận Em (sinh năm 1987, trú tại Long Mỹ, Hậu Giang), đang trong tình trạng bị bệnh tim, sức khỏe diễn biến nguy kịch, cần được đưa gấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để cấp cứu.

Trước tình huống khẩn cấp, Tổ CSGT số 4 đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe đặc chủng mở đường, dẫn đoàn đưa xe chở bệnh nhân di chuyển nhanh chóng, an toàn qua các tuyến đường, rút ngắn tối đa thời gian đến bệnh viện.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đã được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy an toàn và bàn giao cho đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu. Hiện nay, sức khỏe bệnh nhân đang được các bác sĩ và gia đình theo dõi, chăm sóc.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CSGT Hà Nội mở đường kịp thời đưa bệnh nhân sốc phản vệ đi cấp cứu. (Nguồn: Cục CSGT).

