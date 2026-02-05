Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo sửa 19 bài để hạ điểm học sinh

Ngoài hình thức kỷ luật cảnh cáo, cô Trịnh Thị Kim Nga, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (Gia Lai) sẽ không được bố trí giảng dạy.

Hà Ngọc Chính

Ngày 5/2, thông tin từ Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với cô Trịnh Thị Kim Nga, giáo viên tiếng Anh, do sai phạm trong việc sửa bài kiểm tra của học sinh do mình trực tiếp giảng dạy

Ngoài hình thức kỷ luật cảnh cáo, cô Trịnh Thị Kim Nga, sẽ không được bố trí giảng dạy. Việc dạy của cô giáo Nga sẽ do giáo viên khác đảm nhiệm, theo sự phân công của nhà trường.

th.jpg
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai)

Trước đó, tại cuộc họp phụ huynh diễn ra ngày 11/1, nhiều cha mẹ học sinh đã phản ánh với giáo viên chủ nhiệm về việc cô Trịnh Thị Kim Nga chỉnh sửa bài kiểm tra của một số học sinh từ cao xuống thấp.

Sau khi nhận được phản ảnh, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh. Kết quả có tổng cộng có 19 bài kiểm tra có dấu hiệu bị chỉnh sửa, trong đó có 15 bài của học sinh lớp 3 và 4 bài của học sinh lớp 4.

Từ báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, Phòng Văn hóa – Xã hội phường Quy Nhơn Nam đã đề nghị nhà trường tổ chức kiểm điểm đối với cô Trịnh Thị Kim Nga để xác định rõ mục đích, mức độ, hành vi vi phạm.

Trước hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra của học sinh để hạ điểm, gây dư luận không tốt, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã tạm đình chỉ công tác đối với cô Trịnh Thị Kim Nga để phục vụ công tác xác minh.

Làm việc với nhà trường, cô Nga thừa nhận có chỉnh sửa bài kiểm tra của học sinh, do có nhiều bài đạt điểm 9, điểm 10 nên đã điều chỉnh điểm theo hướng thấp hơn để học sinh không chủ quan, lơ là trong học kỳ 2.

Sau khi chấm lại toàn bộ bài kiểm tra của học sinh do cô Nga giảng dạy, tổ kiểm tra đã khôi phục điểm đối với 19 bài mà cô Nga đã sửa. Điểm số các bài chấm lại đã được cha mẹ học sinh thống nhất và nhà trường đã cập nhật lên cơ sở dữ liệu.

Liên quan đến vụ việc, Sở Giáo dục và Đạo tỉnh Gia Lai cũng đã vào cuộc phối hợp với các bên làm rõ sự việc và đã báo cáo kết quả cho thường trực Tỉnh ủy Gia Lai.

tin sản xuất
#Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ #phường Quy Nhơn Nam #tỉnh Gia Lai #cô Trịnh Thị Kim Nga #kỷ luật cảnh cáo #không được bố trí giảng dạy

Bài liên quan

Xã hội

Tạm đình chỉ công tác cô giáo 'hạ điểm để học sinh đỡ chủ quan'

Hành vi sửa điểm bài kiểm tra của học sinh gây dư luận không tốt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với giáo viên này

Theo đó, cô Trịnh Thị Kim Nga bị đình chỉ giảng dạy trong thời hạn 15 ngày - kể từ ngày 14/1, để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và làm rõ hành vi vi phạm quy định chuyên môn cũng như đạo đức nhà giáo.

Liên quan đến sự việc, bà Mạc Hoàn Tố Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ cho biết, tại cuộc họp phụ huynh diễn ra ngày 11/1, một số phụ huynh phản ánh với giáo viên chủ nhiệm về việc cô Nga đã chỉnh sửa bài kiểm tra của một số học sinh do cô trực tiếp giảng dạy, khiến kết quả từ đúng thành sai.

Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ sắp xếp cơ sở giáo dục, mở kỳ vọng giải tỏa áp lực thiếu giáo viên

Tỉnh Phú Thọ đang thực hiện tổ chức, sắp xếp lại cơ sở giáo dục. Việc này cũng mở ra kỳ vọng giải bài toán thiếu giáo viên, nhân viên tại nhiều cơ sở giáo dục.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành hướng dẫn sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn, yêu cầu các địa phương thực hiện công khai, đúng lộ trình và bảo đảm quyền học tập của trẻ.

image001.jpg
Giờ học của cô, trò Trường Mầm non Cự Đồng. Ảnh: Huyền Trang
Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ tuyển dụng, tiếp nhận hơn 1.000 giáo viên và nhân viên giáo dục

Theo kế hoạch vừa ban hành, tỉnh Phú Thọ sẽ tuyển dụng, tiếp nhận hơn 1.000 giáo viên và nhân viên giáo dục các cấp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Ngày 2/12, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ cho biết, UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch 10060/KH-UBND về việc tuyển dụng, tiếp nhận 1.017 giáo viên mầm non, nhân viên giáo dục các cấp.

Theo kế hoạch, khối Giáo viên Mầm non hạng III có 543 chỉ tiêu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới