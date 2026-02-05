Kỷ luật cảnh cáo cô giáo sửa 19 bài để hạ điểm học sinh

Ngày 5/2, thông tin từ Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với cô Trịnh Thị Kim Nga, giáo viên tiếng Anh, do sai phạm trong việc sửa bài kiểm tra của học sinh do mình trực tiếp giảng dạy

Ngoài hình thức kỷ luật cảnh cáo, cô Trịnh Thị Kim Nga, sẽ không được bố trí giảng dạy. Việc dạy của cô giáo Nga sẽ do giáo viên khác đảm nhiệm, theo sự phân công của nhà trường.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai)



Trước đó, tại cuộc họp phụ huynh diễn ra ngày 11/1, nhiều cha mẹ học sinh đã phản ánh với giáo viên chủ nhiệm về việc cô Trịnh Thị Kim Nga chỉnh sửa bài kiểm tra của một số học sinh từ cao xuống thấp.

Sau khi nhận được phản ảnh, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh. Kết quả có tổng cộng có 19 bài kiểm tra có dấu hiệu bị chỉnh sửa, trong đó có 15 bài của học sinh lớp 3 và 4 bài của học sinh lớp 4.

Từ báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, Phòng Văn hóa – Xã hội phường Quy Nhơn Nam đã đề nghị nhà trường tổ chức kiểm điểm đối với cô Trịnh Thị Kim Nga để xác định rõ mục đích, mức độ, hành vi vi phạm.

Trước hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra của học sinh để hạ điểm, gây dư luận không tốt, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã tạm đình chỉ công tác đối với cô Trịnh Thị Kim Nga để phục vụ công tác xác minh.

Làm việc với nhà trường, cô Nga thừa nhận có chỉnh sửa bài kiểm tra của học sinh, do có nhiều bài đạt điểm 9, điểm 10 nên đã điều chỉnh điểm theo hướng thấp hơn để học sinh không chủ quan, lơ là trong học kỳ 2.

Sau khi chấm lại toàn bộ bài kiểm tra của học sinh do cô Nga giảng dạy, tổ kiểm tra đã khôi phục điểm đối với 19 bài mà cô Nga đã sửa. Điểm số các bài chấm lại đã được cha mẹ học sinh thống nhất và nhà trường đã cập nhật lên cơ sở dữ liệu.

Liên quan đến vụ việc, Sở Giáo dục và Đạo tỉnh Gia Lai cũng đã vào cuộc phối hợp với các bên làm rõ sự việc và đã báo cáo kết quả cho thường trực Tỉnh ủy Gia Lai.