Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kịp thời ứng cứu du khách nước ngoài bị đuối nước ở Nha Trang

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà vừa kịp thời ứng cứu du khách nước ngoài bị đuối nước tại vùng biển gần công viên Bạch Đằng (phường Nha Trang).

Hạo Nhiên

Ngày 16/10, thông tin từ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu hộ, đưa du khách người nước ngoài bị đuối nước lên bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 14h30 cùng ngày, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 nhận được tin báo từ người dân về việc có một du khách người nước ngoài đang bị đuối nước tại vùng biển gần công viên Bạch Đằng (phường Nha Trang).

z7123139737779-35c4bba807871d1d944316a198700ea1-3962-78.jpg
Lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu du khách nước ngoài. Ảnh: CACC.

Ngay sau đó, chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo 3 chiến sĩ sử dụng phương tiện nhanh chóng có mặt tại vị trí du khách đang đuối nước, kịp thời cứu hộ, đưa du khách lên bờ an toàn.

Được biết, du khách này là anh D. (24 tuổi, quốc tịch Moldova), tình trạng sức khỏe hiện đã ổn định.

>>> Xem thêm video ứng cứu cô gái trẻ nhảy cầu Bình Lợi.

(Nguồn: Truyền hình TP Cần Thơ)
#Du khách #nước ngoài #đuối nước #ứng cứu #Công an #Khánh Hoà

Bài liên quan

Xã hội

Hai thanh niên nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm vì cứu người đuối nước

Phát hiện người phụ nữ nhảy cầu tự tử, 2 thanh niên ở Quảng Trị đã không ngần ngại lao xuống nước, kịp thời ứng cứu và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Ngày 8/9, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho 2 đoàn viên xã Lệ Thủy (Quảng Trị) vì có hành động kịp thời cứu một phụ nữ nhảy xuống sông Kiến Giang tự tử.

Trước đó, khoảng 21h ngày 02/8, khi phát hiện người phụ nữ mất kiểm soát, nhảy xuống sông Kiến Giang gần cầu Phong Xuân (xã Lệ Thủy), 2 em Võ Hoàng Vũ và Nguyễn Võ Huy Công nhanh chóng lao xuống dòng nước trong đêm tối, tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Xem chi tiết

Xã hội

Người phụ nữ ở Quảng Trị đuối nước tử vong khi đi làm rẩy

Ngày 7/9, trong lúc đi làm rẫy, bà Lê Thị T. (Quảng Trị) không may bị đuối nước tử vong.

Tối 7/9, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tìm thấy thi thể một phụ nữ tử vong nghi do đuối nước trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 15h cùng ngày, Đồn Biên phòng Hướng Phùng nhận được tin báo từ người dân về việc có một trường hợp nghi bị đuối nước khi đi làm rẫy tại thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

Xem chi tiết

Xã hội

Rơi xuống hồ, hai cháu bé ở Quảng Trị đuối nước tử vong

Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra ở xã Gio Linh  (Quảng Trị) khiến 2 cháu bé tử vong.

Ngày 3/9, ông Lê Vĩnh Phú, Chủ tịch UBND xã Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 cháu bé tử vong.

fad01e65-2420-4a4e-a362-e8a1f12f3f24.jpg
Hai em bé không may đuối nước tử vong. (Ảnh minh hoạ).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới