Kịp thời ứng cứu du khách nước ngoài bị đuối nước ở Nha Trang

Ngày 16/10, thông tin từ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu hộ, đưa du khách người nước ngoài bị đuối nước lên bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 14h30 cùng ngày, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 nhận được tin báo từ người dân về việc có một du khách người nước ngoài đang bị đuối nước tại vùng biển gần công viên Bạch Đằng (phường Nha Trang).

Lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu du khách nước ngoài. Ảnh: CACC.

Ngay sau đó, chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo 3 chiến sĩ sử dụng phương tiện nhanh chóng có mặt tại vị trí du khách đang đuối nước, kịp thời cứu hộ, đưa du khách lên bờ an toàn.

Được biết, du khách này là anh D. (24 tuổi, quốc tịch Moldova), tình trạng sức khỏe hiện đã ổn định.

