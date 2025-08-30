Kính thông mình full chức năng, phiên dịch đến 89 thứ tiếng

Chiếc kính thông minh này chứng tỏ sự hấp dẫn bởi giá cả phải chăng lại còn nhiều chức năng hơn cả Ray-ban của Meta.

Công ty khởi nghiệp AR Trung Quốc Rokid hôm qua đã phát động chiến dịch Kickstarter cho Rokid Glasses, phiên bản mới của kính thông minh với màn hình đơn sắc màu xanh lá cây, vốn đã ra mắt tại Trung Quốc trước đó.

Giờ đây, sau 24 giờ, dự án đã huy động được hơn 500.000 đô la, đánh dấu nhu cầu không thể phủ nhận đối với kính thông minh, vượt xa trải nghiệm âm thanh đơn thuần của kính Ray-Ban Meta và Oakley Meta HSTN.

Bắt đầu từ mức giá cơ bản là 479 đô la, giảm giá 20% so với giá bán lẻ đề xuất là 599 đô la, Kính Rokid tự hào có nhiều tính năng quen thuộc, bao gồm truy vấn bằng giọng nói AI (thông qua ChatGPT), nghe nhạc, gọi điện và chụp ảnh và quay video.

Màn hình đơn sắc màu xanh lá hiện thị thông tin trực tiếp lên mặt kính và phát âm truyền qua xương: Ảnh Rokid

Tuy nhiên, tính năng lớn nhất của Rokid Glasses chắc chắn là ống dẫn sóng kép tích hợp, cung cấp màn hình hiển thị màu xanh lá cây đơn sắc cho các mục đích như chỉ đường từng chặng, máy nhắc chữ và dịch văn bản và giọng nói theo thời gian thực với 89 ngôn ngữ (năm ngôn ngữ ngoại tuyến thông qua LLM của Rokid).

Đáng chú ý, có một vài kính thông minh sắp ra mắt hứa hẹn sẽ có màn hình hiển thị thông tin tương tự. Google đang hứa hẹn sẽ sớm ra mắt dòng kính thông minh Android XR sắp ra mắt.

Meta cũng được đồn đoán sẽ ra mắt phiên bản kính thông minh có màn hình, nhiều khả năng cũng được sản xuất với sự hợp tác của EssilorLuxottica như Ray-Ban Meta và Oakley Meta. Các báo cáo cũng cho thấy Apple đang phát triển kính thông minh, mặc dù chưa rõ liệu chúng có bao gồm màn hình hay không.

Nhưng Rokid là một trong những tên tuổi lớn đầu tiên trong lĩnh vực XR đang tìm cách phục vụ người tiêu dùng bằng kính thông minh tích hợp màn hình. Và kết quả cho đến nay cho thấy chúng ta sẽ thấy hàng triệu đô la đổ vào chiến dịch Kickstarter của họ, dự kiến ​​sẽ tiếp tục đến ngày 10 tháng 10.

Được quảng cáo là "kính AI & AR đầy đủ chức năng nhẹ nhất thế giới" thiết bị này được xây dựng dựa trên bộ xử lý Snapdragon AR1 của Qualcomm và RT600 của NXP, có màn hình micro-LED kép cung cấp độ sáng 1500 nits.

Smartglass Rokid cho đặt trước với giá 479 USD.

Được trang bị cảm biến camera Sony IMX681 12MP, có thể chụp góc nhìn 109° thông qua khẩu độ f/2.25, hứa hẹn khả năng HDR trong điều kiện thiếu sáng và ổn định video kỹ thuật số.

Chỉ cần sử dụng cả lời nhắc bằng giọng nói ("Hey Rokid!") và nhấn nút chụp bên phải, người dùng có thể chụp ảnh ở nhiều định dạng—3:4 ở 1.200p, 9:16 ở 900p và 4:3 ở 680p—và quay video ở định dạng 3:4 ở 1.800 x 2.400, 9:16 ở 1.350 x 2.400 và 4:3 ở 2.400 x 1.800. Đúng vậy, máy còn có đèn chụp bên trong và bên ngoài, báo hiệu khi người dùng đang quay phim.

Âm thanh tích hợp được truyền qua loa AAC gần tai, đồng thời có mảng bốn micrô tích hợp khả năng giảm tiếng ồn do gió.

Về thời lượng pin, Rokid Glasses có pin bên trong 210 mAh, công ty cho biết sản phẩm có thể cung cấp 8–10 giờ sử dụng hỗn hợp, 5–6 giờ nghe nhạc, 2 giờ hiển thị liên tục và 45 phút "ghi âm chuyên sâu". Hộp sạc 3.000 mAh có sẵn ở một số cấp độ hoặc có thể mở rộng thành mục tiêu nếu chiến dịch đạt được 1 triệu đô la.

Hơn nữa, chiếc kính thông minh 49 gram này còn có thiết kế gọng kẹp từ tính dành cho tròng kính thuốc, được Rokid cung cấp với mức giá 519 đô la.

Hình ảnh được cung cấp bởi Rokid

Rokid là một cái tên đã khẳng định được vị thế trong lĩnh vực AR, với nhiều năm kinh nghiệm phân phối thiết bị kể từ khi thành lập vào năm 2014. Đáng chú ý, Rokid Glasses dự kiến ​​sẽ được giao hàng vào tháng 11 năm 2025, điều này có thể giúp các nhà sáng tạo khác có thời gian công bố đối thủ cạnh tranh của riêng họ trong lĩnh vực này trước khi năm kết thúc.