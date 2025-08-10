Hà Nội

Brilliant Labs ra mắt kính thông minh AI Halo thế hệ mới

Số hóa

Brilliant Labs ra mắt kính thông minh AI Halo thế hệ mới

Halo là kính thông minh mới của Brilliant Labs được giới thiệu tích hợp công AI kèm với màn hình OLED sẽ ra mắt cuối 2025 với giá từ 299 đô.

Tuệ Minh
Brilliant Labs là công ty khởi nghiệp đã tạo ra Frame, chiếc kính thông minh nguồn mở được thiết kế dành cho những nhà thiết kế phần mềm và những người sáng tạo. Brilliant Labs, do cựu nhân viên Apple Bobak Tavangar đứng đầu, vừa công bố Halo, cặp kính thông minh AI mới nhất, hứa hẹn sẽ trở thành phụ kiện hàng ngày tiếp theo của bạn — và chúng được tích hợp nhiều tính năng AI đầu tiên trong ngành.
Halo là một cặp kính theo phong cách du lịch (so với Frame theo phong cách Panto) và nếu bạn đeo kính, bạn sẽ có thể mua tròng kính theo toa tại hơn 100 quốc gia nhờ hợp tác với SmartBuyGlasses.
Brilliant tự hào khoe rằng Halo được trang bị camera, micro và loa truyền âm qua xương trong khung máy mỏng manh. Một điểm yếu cố hữu của nhiều loại kính thông minh là phải đánh đổi để giảm trọng lượng mà vẫn cung cấp đủ chức năng hữu ích.
Việc giữ trọng lượng ở mức 40 gram là một thành tựu đáng nể, đặc biệt là khi kính có màn hình OLED màu và pin hứa hẹn hoạt động 14 giờ chỉ với một lần sạc. Loa truyền qua xương được thiết kế tại vị trí có mảng màu xanh.
Tiếc là, thay vì màn hình phủ lên thấu kính, Halo lại "hoạt động" bằng cách chiếu hình ảnh vào tầm nhìn ngoại vi của bạn. Loại công nghệ này bị đánh giá là gây khó chịu đặc biệt là khi so sánh với các mẫu có lăng kính bên trong thấu kính.
Năm ngoái, Brilliant đã giới thiệu Noa, trợ lý AI được cho là được thiết kế ngay từ đầu để sử dụng trong bối cảnh của một cặp kính. Công ty cho biết, khi được kết hợp với Halo, Noa sẽ có thể trò chuyện với bạn một cách tự nhiên và trực quan, như thể "nói chuyện với một người thật".
Công ty khẳng định bí quyết nằm ở việc Noa có thể "hiểu những gì nó nghe và nhìn thấy trong môi trường xung quanh và phản hồi bằng thông tin phù hợp với ngữ cảnh theo thời gian thực". Đương nhiên, một cặp kính thông minh hỗ trợ AI sẽ gây ra những lo ngại về quyền riêng tư, và Brilliant cho biết Noa sẽ hoạt động như một VPN giữa bạn và mô hình AI đằng sau nó.
Thậm chí, Brilliant còn hứa hẹn về Narrative, hệ thống thế hệ tiếp theo của Noa. Narrative, như người ta vẫn nói, sẽ nhớ tên người bạn đã gặp hoặc chi tiết cuộc trò chuyện bạn đã có "nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ sau".
Điều này sẽ khai thác các cảm biến quang học và micrô của kính để theo dõi những gì đang diễn ra từ góc nhìn của bạn. Và vì cả âm thanh và video đều được ghi lại liên tục, hệ thống sẽ xây dựng một "cơ sở kiến thức riêng tư và được cá nhân hóa" về bạn. Các tương tác của bạn sẽ được bảo mật theo mặc định và người dùng sẽ nhận được nhiều quyền kiểm soát quyền riêng tư chi tiết để đảm bảo họ hài lòng với lượng dữ liệu họ chia sẻ.
Brilliant cũng hứa hẹn Halo sẽ cho phép người dùng xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh cho kính của họ chỉ bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Công ty cho biết bạn chỉ cần nói với Noa những gì bạn cần, và nó sẽ xây dựng một ứng dụng phục vụ mục đích của bạn "trong vòng vài giây".
Việc đặt hàng trước Halo đã bắt đầu từ hôm nay, nhưng việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 11 năm 2025, với mức giá ấn định là 299 đô la. Các loại tròng kính thuốc tương thích cũng sẽ có sẵn để mua thông qua SmartBuyGlasses. Công ty cũng đang rất cẩn thận thông báo với người dùng rằng họ sẽ, một lần nữa, phát hành với số lượng có hạn, vì vậy bất kỳ ai quan tâm đến việc sở hữu một chiếc sẽ cần phải xếp hàng.
Brilliant Labs giới thiệu kính thông mminhAI HALO.
