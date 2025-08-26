Hà Nội

Kính thông minh Ally Solos giúp người khiếm thị "nhìn thấy thế giới"

Số hóa

Kính thông minh Ally Solos giúp người khiếm thị "nhìn thấy thế giới"

Chiếc kính thông minh này sử dụng AI để giúp người dùng thị lực kém nhìn thấy thế giới xung quanh.

Tuệ Minh
Một cặp kính thông minh được thiết kế riêng cho người khiếm thị và thị lực kém, cho phép họ cảm nhận thế giới xung quanh. Điều này không còn là khoa học viễn tưởng nữa: giờ đây đã trở thành hiện thực, nhờ trí tuệ nhân tạo.
Điều này được thực hiện bởi Envision, một công ty khởi nghiệp được thành lập bởi Karthik Mahadevan, CEO của công ty, và Karthik Kannan, CTO. Cả Mahadevan và Kannan đều học tại Cao đẳng Kỹ thuật, sau đó Mahadevan lấy bằng thạc sĩ Thiết kế Công nghiệp và Sản phẩm tại Đại học Công nghệ Delft.
Công ty của họ đã hợp tác với thương hiệu kính mắt Solos để ra mắt thế hệ kính thông minh mới được thiết kế riêng cho người khiếm thị và thị lực kém.
Được đặt tên là Kính Ally Solos, chúng có thể đọc văn bản, mô tả môi trường, thực hiện tìm kiếm trên web và thậm chí nhận dạng người, biển báo và vật thể - tất cả đều thông qua tín hiệu âm thanh được truyền qua loa tích hợp.
Chiếc kính này được chế tạo bằng cùng một gọng kính với kính AirGo Vision mà Solos ra mắt vào tháng 12 năm ngoái, tích hợp AI đa phương thức và trợ lý giọng nói hỗ trợ ChatGPT.
Mặc dù phần lớn thiết kế vẫn tương tự, kính Ally Solos sử dụng trợ lý AI riêng của Envision, 'Ally', thay vì GPT-4o. Trợ lý này được hỗ trợ bởi sự kết hợp của các mô hình AI nền tảng, bao gồm Llama của Meta, ChatGPT của OpenAI, Gemini của Google và Perplexity, theo trang web của Ally.
Kính cũng được trang bị cảm biến camera độ phân giải 2K trên gọng kính để xử lý thông tin hình ảnh và kết nối qua ứng dụng Ally trên iOS và Android . Kính đạt chuẩn P67 về khả năng chống bụi và nước, cùng với quai đeo tai nghe sạc qua cổng USB-C, cho phép sử dụng liên tục lên đến 16 giờ chỉ với một lần sạc. Thời gian sạc đầy quai đeo tai nghe khoảng 90 phút, và sạc nhanh 15 phút cho thời lượng pin khoảng ba giờ.
Ý tưởng cơ bản đằng sau chiếc kính này là các camera tích hợp "nhìn thay bạn", cho phép người đeo đọc thực đơn, mô tả môi trường xung quanh, hoặc thậm chí nhận dạng người và vật thể thông qua các lệnh bằng giọng nói. Mặc dù chúng chủ yếu được tiếp thị cho người khiếm thị và thị lực kém, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng kính này, ví dụ như để truy cập các tính năng dịch thuật hoặc quét và chụp tài liệu bằng camera.
Kính Ally Solos hiện đã có thể đặt hàng trước với mức giá ra mắt đặc biệt là 399 đô la, giảm giá so với giá gốc là 699 đô la. Gọng kính có hai kích cỡ (thường và lớn) với màu đen, xám hoặc nâu. Việc giao hàng cho các đơn đặt hàng trước dự kiến bắt đầu vào tháng 10 năm 2025.
Kính Ally Solos hỗ trợ người khiếm thị tương tác với xã hội.
Tuệ Minh
#Kính thông minh Ally Solos #trợ lý AI Ally #kính dành cho người khiếm thị #công nghệ AI trợ giúp thị lực #đọc văn bản bằng kính thông minh #nhận dạng vật thể và biển báo

