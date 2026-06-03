Kinh ngạc với phiên bản màu hồng của loài côn trùng giống hệt chiếc lá

Ẩn mình giữa những tán lá xanh mướt, loài châu chấu cánh dài này sở hữu khả năng ngụy trang khiến nhiều người khó tin vào mắt mình.

Châu chấu cánh dài (Amblycorypha oblongifolia) là một loài côn trùng thuộc họ Tettigoniidae. Loài này phân bố chủ yếu ở miền đông và đông nam của nước Mỹ, nơi chúng sinh sống trong các khu rừng, bụi cây và đồng cỏ có thảm thực vật dày đặc.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều khiến Amblycorypha oblongifolia trở nên đặc biệt là ngoại hình gần như hoàn hảo của một chiếc lá. Toàn thân chúng có màu xanh lục tươi, đôi cánh dài phủ kín cơ thể với các đường gân nổi rõ chẳng khác nào hệ gân của lá cây thật. Khi đậu bất động giữa tán lá, chúng gần như biến mất hoàn toàn trước mắt chim chóc, thằn lằn và nhiều loài săn mồi khác. Đây là một trong những ví dụ nổi bật về hiện tượng ngụy trang tiến hóa trong tự nhiên.

Dù thường được gọi là châu chấu, Amblycorypha oblongifolia thực ra có họ hàng gần với dế hơn là các loài châu chấu thực thụ. Một trong những đặc điểm dễ nhận biết là cặp râu rất dài, có thể dài hơn cả cơ thể. Những chiếc râu này đóng vai trò như cơ quan cảm nhận môi trường cực kỳ nhạy bén, giúp chúng phát hiện chướng ngại vật và kẻ thù trong bóng tối.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Khi màn đêm buông xuống, những “chiếc lá biết đi” này trở nên hoạt động hơn. Con đực tạo ra âm thanh bằng cách cọ xát các phần chuyên biệt trên đôi cánh trước, một hiện tượng gọi là phát âm ma sát. Mỗi loài katydid có một kiểu âm thanh riêng, giống như một “bản nhạc nhận dạng” giúp chúng tìm kiếm bạn tình giữa khu rừng rộng lớn. Vào những đêm hè ấm áp ở Bắc Mỹ, tiếng kêu của chúng góp phần tạo nên bản hòa âm đặc trưng của thiên nhiên.

Thức ăn của Amblycorypha oblongifolia chủ yếu là lá cây, hoa và các phần mềm của thực vật. Tuy nhiên, đôi khi chúng cũng ăn côn trùng nhỏ hoặc xác động vật để bổ sung dinh dưỡng. Sự linh hoạt trong chế độ ăn giúp loài này thích nghi tốt với nhiều môi trường sống khác nhau.

Ảnh: Pinterest.

Một điều thú vị khác là màu sắc của chúng đôi khi không hoàn toàn xanh lục. Các nhà côn trùng học thỉnh thoảng ghi nhận những cá thể màu vàng cam hoặc vàng chanh, thậm chí màu hồng rất hiếm gặp. Những cá thể này nổi bật hơn nhiều trong môi trường tự nhiên và được xem là kết quả của các biến thể di truyền đặc biệt.

Nhìn thoáng qua, Amblycorypha oblongifolia chỉ giống một chiếc lá bình thường. Nhưng khi quan sát kỹ, người ta sẽ nhận ra đó là một kiệt tác tiến hóa – một sinh vật đã dành hàng triệu năm hoàn thiện nghệ thuật biến mình thành một phần của cây cối xung quanh.