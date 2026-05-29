Tạo ngân hàng sinh học bảo tồn động vật trên Mặt Trăng

Liệu Mặt trăng có thể cứu các loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng trên Trái đất?

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Theo nghiên cứu mới nhất, có thể có tới 8 triệu loài sinh vật trên Trái đất, trong đó hơn 1 triệu loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Điều đáng lo ngại hơn nữa là nhiều loài có thể đã biến mất trước khi chúng được phát hiện. Do đó, một số nhà khoa học đã đề xuất sử dụng môi trường lạnh giá tự nhiên của Mặt trăng và công nghệ bảo quản lạnh để thiết lập một ngân hàng sinh học, đưa các sinh vật vào trạng thái tương tự như " ngủ đông " để duy trì đa dạng sinh học của Trái đất.

Một nhóm nghiên cứu do Mary Hagedorn thuộc Viện Sinh học Bảo tồn và Vườn thú Quốc gia Smithsonian dẫn đầu đã đề xuất một khái niệm mới để khám phá tính khả thi và những thách thức của việc thiết lập một ngân hàng sinh học trên Mặt Trăng. Điều này liên quan đến việc bảo quản lạnh các mẫu da từ các loài có nguy cơ tuyệt chủng trên khắp thế giới, đặc biệt là các tế bào nguyên bào sợi - những tế bào dạng sợi kết nối với các mô hoặc cơ quan khác. Quá trình này bao gồm việc tạo ra trạng thái ngủ đông trong môi trường Mặt Trăng và sau đó bảo quản lạnh các mẫu tế bào.

anh-chup-man-hinh-2026-05-29-072523.png
Môi trường lạnh giá tự nhiên của Mặt trăng thích hợp để thiết lập một ngân hàng sinh học. Ảnh: @123RF.

Mary Hagedorn và nhóm của bà đã viết trên tạp chí BioScience rằng, nhiều loài và hệ sinh thái đang phải đối mặt với môi trường không ổn định và nguy cơ tuyệt chủng với tốc độ vượt xa tốc độ chúng ta đang bảo vệ các loài này trong môi trường tự nhiên của chúng.

Mặc dù nhóm đã đề xuất một ngân hàng sinh học trên Mặt Trăng, nhưng vẫn còn nhiều thách thức về mặt hậu cần trong việc thực hiện thực tế, và dự kiến ​​sẽ mất hàng thập kỷ để hiện thực hóa ý tưởng này.

Các mẫu sinh học không chỉ đòi hỏi bao bì chuyên dụng và vận chuyển trong không gian, mà còn phải được bảo quản theo cách bảo vệ các tế bào sinh học khỏi mức độ bức xạ cao trên Mặt Trăng. Hơn nữa, cần có sự hợp tác quốc tế và hỗ trợ tài chính đáng kể.Mặc dù vậy, nhóm nghiên cứu vẫn lạc quan về tính khả thi của một ngân hàng sinh học trên Mặt Trăng.

Hiện tại, Mary Hagedorn và nhóm của bà đã bắt đầu nghiên cứu sử dụng một loài cá ăn thịt có đốm xanh tên là Asterropteryx semipunctata để phát triển thêm các quy trình cho dự án.

Bí ẩn hiện tượng lần đầu tiên ghi nhận ở sao Hỏa

Tàu vũ trụ MAVEN của NASA lần đầu tiên ghi nhận hiệu ứng Zwan-Wolf trong bầu khí quyển của sao Hỏa.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications, tàu vũ trụ MAVEN - đang làm nhiệm vụ khảo sát tầng khí quyển trên, tầng điện ly và từ quyển của sao Hỏa - đã lần đầu tiên ghi nhận một hiện tượng độc đáo gọi là "hiệu ứng Zwan-Wolf".

"Khi nghiên cứu dữ liệu MAVEN, tôi đột nhiên nhận thấy một số dao động rất thú vị. Tôi không bao giờ ngờ rằng nó lại có hiệu ứng như thế này. Bởi vì nó chưa từng được quan sát thấy trong bầu khí quyển của một hành tinh nào trước đây”, tác giả chính của nghiên cứu, TS Christopher Fowler từ Đại học West Virginia (Mỹ) cho biết.

Bộ mặt thật của 'hành tinh đỏ' khiến nhiều người bất ngờ

Bộ mặt thật của "hành tinh đỏ" Sao Hỏa đã được hé lộ, thông qua một phân tích toàn diện từ thành phần khoáng chất đến quan sát hình ảnh.

Từ lâu, sao Hỏa với vẻ ngoài màu nâu đỏ đặc trưng, ​​tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm và được biết đến với cái tên "Hành tinh Đỏ". Cái tên này đã ăn sâu vào tâm trí mọi người, khơi gợi sự tò mò và khám phá vô tận về hành tinh láng giềng này.

Tuy nhiên, màu sắc thực sự của sao Hỏa là gì? Tạp chí SPACE, trích dẫn thông tin từ tờ The Conversation, cho biết tên tiếng Anh "Mars" (sao Hỏa) bắt nguồn từ La Mã cổ đại, bởi vì màu sắc của sao Hỏa gợi lên hình ảnh chiến tranh và máu. Tuy nhiên, màu đỏ của sao Hỏa thực chất đến từ oxit sắt (gỉ sét) trong đá và bụi bao phủ bề mặt của nó.

Băng trên sao Hỏa có thể chứa chìa khóa cho sự sống

Liệu băng trên sao Hỏa có chứa chìa khóa cho sự sống? Các nhà khoa học phát hiện ra các axit amin trong băng có thể tồn tại đến 50 triệu năm.

Tàu đổ bộ Phoenix của NASA đã thực hiện một khám phá đột phá vào năm 2008: đó là việc tìm thấy băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa. Các sứ mệnh tiếp theo đã xác nhận sự tồn tại của các lớp băng khổng lồ bên dưới sao Hỏa, đủ để bao phủ toàn bộ bề mặt sao Hỏa với độ sâu 1,5m.

Giờ đây, một nghiên cứu mới do Alexander Pavlov, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA dẫn đầu, chỉ ra rằng băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa có thể hoạt động như một hệ thống làm lạnh tự nhiên, bảo quản vi sinh vật hoặc axit amin trong tối đa 50 triệu năm và đã bảo vệ chúng khỏi bức xạ vũ trụ. Được công bố trên tạp chí Astrobiology, nghiên cứu này cung cấp những manh mối quan trọng cho việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa trong tương lai.

