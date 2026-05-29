Tạo ngân hàng sinh học bảo tồn động vật trên Mặt Trăng

Theo nghiên cứu mới nhất, có thể có tới 8 triệu loài sinh vật trên Trái đất, trong đó hơn 1 triệu loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Điều đáng lo ngại hơn nữa là nhiều loài có thể đã biến mất trước khi chúng được phát hiện. Do đó, một số nhà khoa học đã đề xuất sử dụng môi trường lạnh giá tự nhiên của Mặt trăng và công nghệ bảo quản lạnh để thiết lập một ngân hàng sinh học, đưa các sinh vật vào trạng thái tương tự như " ngủ đông " để duy trì đa dạng sinh học của Trái đất.

Một nhóm nghiên cứu do Mary Hagedorn thuộc Viện Sinh học Bảo tồn và Vườn thú Quốc gia Smithsonian dẫn đầu đã đề xuất một khái niệm mới để khám phá tính khả thi và những thách thức của việc thiết lập một ngân hàng sinh học trên Mặt Trăng. Điều này liên quan đến việc bảo quản lạnh các mẫu da từ các loài có nguy cơ tuyệt chủng trên khắp thế giới, đặc biệt là các tế bào nguyên bào sợi - những tế bào dạng sợi kết nối với các mô hoặc cơ quan khác. Quá trình này bao gồm việc tạo ra trạng thái ngủ đông trong môi trường Mặt Trăng và sau đó bảo quản lạnh các mẫu tế bào.

Môi trường lạnh giá tự nhiên của Mặt trăng thích hợp để thiết lập một ngân hàng sinh học. Ảnh: @123RF.

Mary Hagedorn và nhóm của bà đã viết trên tạp chí BioScience rằng, nhiều loài và hệ sinh thái đang phải đối mặt với môi trường không ổn định và nguy cơ tuyệt chủng với tốc độ vượt xa tốc độ chúng ta đang bảo vệ các loài này trong môi trường tự nhiên của chúng.

Mặc dù nhóm đã đề xuất một ngân hàng sinh học trên Mặt Trăng, nhưng vẫn còn nhiều thách thức về mặt hậu cần trong việc thực hiện thực tế, và dự kiến ​​sẽ mất hàng thập kỷ để hiện thực hóa ý tưởng này.

Các mẫu sinh học không chỉ đòi hỏi bao bì chuyên dụng và vận chuyển trong không gian, mà còn phải được bảo quản theo cách bảo vệ các tế bào sinh học khỏi mức độ bức xạ cao trên Mặt Trăng. Hơn nữa, cần có sự hợp tác quốc tế và hỗ trợ tài chính đáng kể.Mặc dù vậy, nhóm nghiên cứu vẫn lạc quan về tính khả thi của một ngân hàng sinh học trên Mặt Trăng.

Hiện tại, Mary Hagedorn và nhóm của bà đã bắt đầu nghiên cứu sử dụng một loài cá ăn thịt có đốm xanh tên là Asterropteryx semipunctata để phát triển thêm các quy trình cho dự án.