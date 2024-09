Tài chính âm nặng, Golf Long Hưng vẫn muốn gom Damsan

Bất ngờ rót tiền mua cổ phiếu Damsan sau 3 năm thoái lui

Trong khi đó, tình hình kinh doanh của Damsan cũng không mấy sáng sủa khi doanh thu 6 tháng đầu năm 2024 và lợi nhuận lại sụt giảm mạnh.

Tuy nhiên, điểm sáng của Damsan là sau đưa vào vận hành Cụm công nghiệp An Ninh 50 ha và Cụm công nghiệp Vũ Ninh 36 ha trong thời gian trước, công ty này vừa hoàn tất xong các thủ tục pháp lý cần thiết để đưa vào thi công 3 cụm công nghiệp có diện tích 140 ha.