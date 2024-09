Chợ dân sinh, siêu thị tại Hà Nội “cháy hàng” trước bão Yagi

Sáng 6/9, nhiều chợ dân sinh và siêu thị ở Hà Nội đón lượng khách đông đột xuất. Hầu hết mọi người đều đổ đi mua tích trữ thực phẩm để phòng tránh siêu bão Yagi sắp đổ bộ đất liền. Ảnh: Plo Một số nơi vì thế nhanh chóng rơi vào cảnh "cháy hàng", trong đó trứng là mặt hàng bị quét sạch sớm nhất. Ảnh: Người lao động Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì đến chợ các hàng rau, thịt đã “trống trơn”. Ảnh: Phunuonline Tại các chợ dân sinh thuộc hai phường Phú Lãm, Phú Lương (quận Hà Đông, Hà Nội), từ sáng sớm, rất đông người dân đến mua lương thực. Từ 8 giờ sáng, nhiều quầy bán thịt lợn tại các chợ dân sinh ở phường Phú Lương, Phú Lãm (quận Hà Đông) đã không còn hàng để bán. Ảnh: Plo Các sạp rau cũng ở trong tình trạng "cháy hàng". Ảnh: Punuonline Tại chợ Cổng (phường Phú Lương, Hà Đông), nhiều tiểu thương bất ngờ khi thấy lượng khách hàng tăng lên đột biến. Do lượng hàng vẫn chỉ chuẩn bị như mọi ngày nên nhiều khách đến sau không có hàng để bán. Ảnh: Plo Một khu vực tại chợ Phùng Khoang (Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: Phunuonline Không chỉ tại các chợ dân sinh, nhiều siêu thị cũng ở trong tình trạng "cháy hàng". Ảnh: Công Hiếu/VTC News Tại một cửa hàng Winmart khu vực Linh Đàm (Hoàng Mai), lúc 10h, nhiều quầy hàng đã rỗng hàng, thậm chí có quầy không trống trơn. Ảnh: Công Hiếu/VTC News Siêu thị Big C Thăng Long chật kín người mua. Ảnh: Người lao động Tại các Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON khu vực phía Bắc, lượng khách hàng tăng mạnh so với ngày thường. Ảnh: Người lao động Người dân xếp hàng thanh toán tại siêu thị Coomart Hà Đông, sáng 6/9. Ảnh: Phunuonline

Sáng 6/9, nhiều chợ dân sinh và siêu thị ở Hà Nội đón lượng khách đông đột xuất. Hầu hết mọi người đều đổ đi mua tích trữ thực phẩm để phòng tránh siêu bão Yagi sắp đổ bộ đất liền. Ảnh: Plo Một số nơi vì thế nhanh chóng rơi vào cảnh "cháy hàng", trong đó trứng là mặt hàng bị quét sạch sớm nhất. Ảnh: Người lao động Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì đến chợ các hàng rau, thịt đã “trống trơn”. Ảnh: Phunuonline Tại các chợ dân sinh thuộc hai phường Phú Lãm, Phú Lương (quận Hà Đông, Hà Nội), từ sáng sớm, rất đông người dân đến mua lương thực. Từ 8 giờ sáng, nhiều quầy bán thịt lợn tại các chợ dân sinh ở phường Phú Lương, Phú Lãm (quận Hà Đông) đã không còn hàng để bán. Ảnh: Plo Các sạp rau cũng ở trong tình trạng "cháy hàng". Ảnh: Punuonline Tại chợ Cổng (phường Phú Lương, Hà Đông), nhiều tiểu thương bất ngờ khi thấy lượng khách hàng tăng lên đột biến. Do lượng hàng vẫn chỉ chuẩn bị như mọi ngày nên nhiều khách đến sau không có hàng để bán. Ảnh: Plo Một khu vực tại chợ Phùng Khoang (Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: Phunuonline Không chỉ tại các chợ dân sinh, nhiều siêu thị cũng ở trong tình trạng "cháy hàng". Ảnh: Công Hiếu/VTC News Tại một cửa hàng Winmart khu vực Linh Đàm (Hoàng Mai), lúc 10h, nhiều quầy hàng đã rỗng hàng, thậm chí có quầy không trống trơn. Ảnh: Công Hiếu/VTC News Siêu thị Big C Thăng Long chật kín người mua. Ảnh: Người lao động Tại các Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON khu vực phía Bắc, lượng khách hàng tăng mạnh so với ngày thường. Ảnh: Người lao động Người dân xếp hàng thanh toán tại siêu thị Coomart Hà Đông, sáng 6/9. Ảnh: Phunuonline