VSIP báo lãi 6 tháng giảm 55%, nợ phải trả hơn 10.300 tỷ đồng

Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của VSIP lại tăng nhẹ 6% so kỳ trước, lên mức 14.148 tỷ đồng. Do đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Vsip kỳ này giảm hơn phân nửa so cùng kỳ, xuống vỏn vẹn 3,13%.



Trong khi đó, năm 2020, VSIP ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.437 tỷ đồng, sang năm 2021 tăng nhẹ lên 1.794 và năm 2022 tăng mạnh 25% khi đạt 2.258 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, hệ số nợ phải trả của VSIP tăng lên mức 10.328 tỷ, so mức 8.528 tỷ của cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trái phiếu chỉ chiếm ở mức thấp chỉ 990 tỷ đồng. Số trái phiếu này của VSIP được phát hành ngày 20/7/2021 với kỳ hạn 7 năm, mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Kỳ tính lãi 1 năm và vừa qua, 20/7 là ngày thanh toán lãi theo kế hoạch. Hồi tháng 6 vừa qua, VSIP vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc gửi nội dung công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn theo quy định của Sở GDCK Hà Nội.