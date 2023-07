“Đại gia điếu cày” bị truy tố, khách sạn “ngược dòng” báo lãi tăng 400 lần

Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (mã: PDC) vừa công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính quý II/2023 với nhiều điểm đáng chú ý.



Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2023, doanh nghiệp do "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ghi nhận doanh thu thuần hơn 11,8 tỷ đồng, bằng 88,9% kết quả so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm 16,5% nên công ty có lợi nhuận gộp đạt 3,9 tỷ đồng (tăng nhẹ so với mức 3,8 tỷ đồng của quý II/2022).

So với cùng kỳ 2022, chi phí bán hàng tăng nhẹ, chỉ gần 131 triệu đồng (tăng hơn 24 triệu đồng so với cùng kỳ). Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm mạnh, chỉ bằng phân nửa cùng kỳ (giảm từ 2,17 tỷ đồng xuống còn 1,72 tỷ đồng). Nhờ đó, PDC báo lãi thuần đạt gần 2,6 tỷ đồng (đảo ngược hoàn toàn so với mức lợi nhuận thuần âm gần 720 triệu đồng của quý II/2022).

Đáng chú ý, điểm nhấn trong kết quả kinh doanh quý II/2023 của Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông so với cùng kỳ chính là không phát sinh chi phí tài chính, bao gồm chi phí lãi vay. Công ty của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản hoàn toàn không ghi nhận khoản chi phí lãi vay nào trong quý II năm nay.

Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (ảnh: Internet).

Trước đó, quý II/2022, PDC xuất hiện khoản chi phí tài chính 2,25 tỷ đồng, đây là khoản tiền lãi vay OceanBank. Chính vì vậy, lợi nhuận thuần của công ty có bước ngoặt lớn so với cùng kỳ năm 2022 dù doanh thu giảm và lãi gộp gần như tương đương năm ngoái. Kết thúc quý II/20223, công ty đạt hơn 2,63 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 439 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của PDC đạt 24,6 tỷ đồng, tăng hơn 10% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 4,4 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ hơn 96 triệu đồng của nửa đầu năm 2022.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của PDC ở mức 267,6 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 3 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả cũng giảm tương ứng còn 131,5 tỷ đồng (giảm 7,3 tỷ đồng so với đầu năm).

Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1994, qua nhiều lần đổi tên từ Khách sạn Phượng Hoàng đến Công ty Khách sạn Du lịch Dầu khí, Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông trước khi cổ phần hóa, kinh doanh dưới tên hiện tại.

Năm 2009, cổ phiếu PDC chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). "Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản tiếp quản công ty này vào hồi 2015 sau khi Ocean Group gặp biến cố với việc đại gia Hà Văn Thắm bị bắt. Điểm nhấn của doanh nghiệp này chính là việc sở hữu Khách sạn Phương Đông, một trong những khách sạn lớn nhất nhì tỉnh Nghệ An, tọa lạc ngay trung tâm TP Vinh.

Sau khi về tay ông Lê Thanh Thản, khách sạn Phương Đông đổi tên thành Mường Thanh Grand Phương Đông. Ngoài ra, Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông từng hợp tác với Ocean Group để phát triển dự án Khách sạn Cửa Đông và sau khi phía Mường Thanh thâu tóm, khách sạn này cũng đổi tên thành Mường Thanh Grand Cửa Đông.

Đến tháng 4/2023, ông Lê Thanh Thản cùng 6 người khác đã bị truy tố trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Ông Thản bị đề nghị xét xử về tội lừa dối khách hàng, theo Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Ngày 24/4, ông Thản đã ký giấy ủy quyền cho ông Thái Hồng Nhã - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông thực hiện và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đến ngày 26/4, phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của PDC diễn ra với sự vắng mặt của ông Thản và ông Nhã đóng vai trò chủ tọa. Tại đại hội, HĐQT PDC đã thông qua danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2023 - 2028). Theo đó, người thay ông Thản đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông là ông Đỗ Trung Kiên (con rể ông Thản).

Đại hội cũng thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của PDC với chỉ tiêu doanh thu ở mức 62,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 7,5 tỷ đồng.