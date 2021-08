VNDirect: Hoà Phát có lãi thêm 1.500 tỷ khi mua mỏ quặng sắt ở Úc

Trong một báo cáo mới đây của Chứng khoán VNDirect (VND) cho biết Hòa Phát đã mua lại RVIM tại Northern Territory (NT) từ một doanh nghiệp của UAE (Al Rawda Resources), theo một thỏa thuận được ký kết vào tháng 2/2021.

Mỏ quặng sắt này có trữ lượng khoảng 320 triệu tấn và công suất khai thác 4 triệu tấn/năm, theo Hòa Phát. Các chủ sở hữu trước đây đã phải vật lộn để duy trì hoạt động sản xuất với chi phí tương đối cao.

Al Rawda đã sở hữu RVIM từ năm 2016. Năm 2018, công ty đã nộp đơn xin chính quyền NT cấp phép mở lại mỏ khai thác (thông qua công ty con tại Úc là Northern Territory Iron Ore). Tuy nhiên điều này đã không xảy ra.

Chủ sở hữu trước đó của mỏ là Sherwin Iron – một trong những công ty khai thác quặng sắt nhỏ đầu tiên tại Úc. RVIM khi đi vào hoạt động vào tháng 7/2014 đã được ước tính có trữ lượng khoảng 488 triệu tấn và Sherwin đã dự báo rằng mỏ có tiềm năng cung cấp 81 triệu tấn quặng 57% Fe.

Chi phí vận hành mỏ ở Úc hiện tại đã thấp hơn nhiều so với năm 2014, mặc dù đã bắt đầu tăng trở lại khi đại dịch Covid-19 khiến các mỏ gặp khó khăn trong việc thu hút nguồn lao động chất lượng cao. Giá quặng sắt cũng đang ở mức cao kỉ lục giúp hàng loạt dự án có thể quay trở lại sản xuất.

HPG cũng đang tìm mua các mỏ than cốc tại Australia nhằm tự chủ nguồn nguyên liệu sản xuất thép quan trọng này. Trong khi các mỏ quặng sắt tại Australia hiện đang được định giá ở mức cao thì một số mỏ than cốc lại đang được rao bán trên thị trường như mỏ BHP Mitsui (Queensland), một số mỏ vùng Illawarra (New South Wales).

Nguyên nhân chính là giá than cốc đang yếu hơn do chịu ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập khẩu than Australia của Trung Quốc.

VNDirect cho rằng việc mua lại mỏ quặng sắt Roper Valley (RVIM) sẽ giúp Hòa Phát củng cố vị thế của mình so với các nhà sản xuất thép trong khu vực.

Mỏ quặng sắt mới sẽ giúp HPG cải thiện biên lợi nhuận gộp từ cuối năm 2021

Theo S&P Global Intelligence, các công ty khai thác quặng sắt ở Western Australia là một trong những nhà xuất khẩu quặng sắt theo đường biển có chi phí thấp nhất thế giới. Tổng chi phí sản xuất của quặng sắt Western Australia năm 2020 là 34,5 USD/tấn, thấp hơn các đối thủ cạnh tranh chính tại Brazil là 36 USD/tấn và vượt trội sv mức trung bình thế giới là 45,3 USD/tấn.

Mặc dù thiếu số liệu thống kê tại Northern Territory, VNDirect vẫn ước tính chi phí sản xuất quặng sắt tại RVIM sẽ không quá mức 70 USD/tấn. Lưu ý rằng các chủ sở hữu trước đây của RVIM đã phải vật lộn để duy trì hoạt động sản xuất tại mỏ với mức chi phí khá cao.

Ban lãnh đạo HPG kỳ vọng quặng sắt từ RVIM sẽ được khai thác trong cuối năm 2021. Do đó, ước tính RVIM có thể giúp lợi nhuận trước thuế của HPG tăng khoảng 1.530 tỷ đồng, tương đương 5% lợi nhuận trước thuế công ty trong năm 2022.

Ước tính trên dựa trên các giả định chính sau (1) hiệu suất hoat động của mỏ đạt 75% trong năm 2022 (tương đương 3 triệu tấn); (2) tổng chi phí sản xuất của RVIM là 100 USD/tấn (đã bao gồm chi phí tài nguyên & môi trường, chi phí vận chuyển, chi phí khấu hao và lãi vay) và (3) trung bình giá quặng sắt trong năm 2022 là 120 USD/tấn.