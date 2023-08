VND không phù hợp với các nhà đầu tư theo trường phái thận trọng?

Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) ghi nhận lợi nhuận quý 2/2023 đạt 429 tỷ đồng, tăng vọt 216% so quý 1 nhưng lại giảm 6% so cùng kỳ.

Doanh thu từ nghiệp vụ cho vay ký quỹ đạt 274 tỷ đồng, tăng 10% so quý trước nhưng giảm 35% so cùng kỳ.

Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 9,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so quý trước và giảm 20% so cùng kỳ, chiếm 22% tổng tài sản và khoảng 6,6% thị phần.

Chứng khoán Yuanta cho rằng VND có thể sẽ tăng cường cho vay trong các quý tới do có nguồn vốn dồi dào. Yuanta ước tính lãi suất cho vay là 12,1% trong quý 2/2023 (tăng 92 điểm cơ bản so quý trước và tăng 39 điểm cơ bản so cùng kỳ), đây là mức cao so với các công ty cùng ngành.

Lãi từ giao dịch tự doanh là 379 tỷ đồng, tăng 139% so quý trước và hoàn nhập khoản lỗ trong quý 2/2022, 85% lợi nhuận thực hiện đến từ việc thanh lý tài sản.

Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ (FVPL) là 20,9 nghìn tỷ đồng (chiếm 50% trên bảng cân đối kế toán) tăng 3% so quý trước nhưng giảm 2% so cùng kỳ.