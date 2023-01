VNDirect tư vấn cách đầu tư cổ phiếu ngân hàng năm 2023 hiệu quả

Trong báo cáo ngành Ngân hàng năm 2023, Chứng khoán VNDirect (VND) nhận định việc Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh 200 điểm cơ bản lãi suất điều hành sẽ tác động tiêu cực đến NIM của các ngân hàng khi chi phí vốn tăng và lãi suất cho vay khó có thể theo kịp.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục khó khăn sẽ tác động xấu lên chất lượng tài sản cũng như tình hình thanh khoản của các ngân hàng.

Ngoài ra, câu chuyện tăng vốn sẽ lại là một chủ đề đáng chú ý trong năm tới, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh. Nhìn chung, tăng trưởng lợi nhuận của ngành sẽ giảm tốc và đạt 10 - 11% so với cùng kỳ trong năm 2023 - 2024 (từ mức 32% so với cùng kỳ năm 2022) do tăng trưởng tín dụng chậm lại, NIM thu hẹp và chi phí tín dụng tăng.

Tuy nhiên, VNDirect cho rằng việc thị trường điều chỉnh mạnh sẽ mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho ngành ngân hàng “Khác nhau ở góc nhìn, người lạc quan sẽ nhìn bức tranh với những mảng màu tươi sáng hơn".

VNDirect nhận định sức khỏe nội tại của các ngân hàng đã được cải thiện hơn nhiều so với trước đây, và ngành này vẫn được hưởng lợi nhiều nhất từ câu chuyện tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong dài hạn. Do đó, định giá của ngành ở mức thấp lịch sử là 1,1 lần P/B năm 2023 (tương đương -2 độ lệch chuẩn trung bình 3 năm) đang tạo ra một cơ hội đầu tư dài hạn hết sức hấp dẫn.

Thận trọng hơn trong nửa đầu năm, lạc quan hơn vào nửa cuối năm

Chứng khoán VNDirect giữ lập trường thận trọng đối với triển vọng ngành ngân hàng trong nửa đầu năm 2023 do căng thẳng thanh khoản và rủi ro trái phiếu doanh nghiệp là vẫn hiện hữu. Khoảng 46.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn vào nửa đầu năm 2023 sẽ là một phép thử lớn cho hệ thống tài chính.

Trong giai đoạn biến động này, VNDirect ưu tiên các ngân hàng có khả năng phòng thủ trước những biến động (quản trị rủi ro tốt và cho vay bất động sản hạn chế), điển hình như VCB và ACB.

Sang nửa sau năm 2023, VNDirect kỳ vọng kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng sẽ ổn định hơn khi áp lực lãi suất và tỷ giá bắt đầu giảm bớt, cùng lúc với việc thanh khoản được cải thiện nhờ nhà nước đẩy mạnh các gói đầu tư công.

Một khi triển vọng trở nên tươi sáng hơn, VNDirect có phần ưu tiên những ngân hàng có định giá hấp dẫn, bộ đệm vốn vững chắc và có tỷ trọng cho vay bất động sản cũng như trái phiếu doanh nghiệp lớn trong danh mục tín dụng, điển hình như TCB và VPB.

Đối với một nước đang phát triển như Việt nam, VNDirect cho rằng bất động sản cũng như trái phiếu doanh nghiệp đều là những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng và sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong những năm tới; và ngành ngân hàng nói chung sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển mạnh mẽ này.