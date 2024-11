Trúng xổ số 200 tỷ nhưng người đàn ông nhận kết cục không ngờ

Lee Ryan và vợ sống trong khu nhà ở xã hội tại Leicester (Anh). Năm 1995, trong lúc đang chờ ra tòa vì ăn cắp ô tô, Lee Ryan trúng xổ số độc đắc 6,5 triệu bảng Anh (tương đương hơn 200 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Ảnh: TheSun Khi vừa nhận số tiền trúng số "khủng", Lee Ryan cũng lãnh án 18 tháng tù. Theo đó, Lee Ryan trở thành người trúng số đầu tiên ở Anh bị bỏ tù. Ảnh: The Mirror Sau khi mãn hạn tù, Lee Ryan vung tiền mua một dinh thự có bể bơi, 2 siêu xe Ducati, một chiếc máy bay riêng, một trực thăng và sở hữu bộ sưu tập xe sang của Ferrari, Porsche và BMW. Ảnh: The Sun Căn biệt thự của Lee Ryan trị giá 1 triệu bảng (khoảng 30 tỷ đồng) có hồ bơi, sân tennis và bể sục. Ảnh: DM Tuy nhiên, cuộc sống sau khi trúng xổ số của Lee Ryan không êm đềm như suy nghĩ ban đầu. Các mối quan hệ với bạn bè và gia đình của Lee Ryan dần rạn nứt. Ảnh: Mirror Khi nghe tin có người âm mưu bắt cóc con mình, Lee Ryan buộc phải thuê một cựu đặc nhiệm Anh làm vệ sĩ. Sau đó, người quản gia lấy trộm 40.000 bảng Anh (khoảng 1,3 tỷ đồng) còn chiếc Ferrari trị giá 145.000 bảng Anh (tương đương 4,7 tỷ đồng) cũng bị đốt phá. Ảnh: The Sun Năm 2003, Lee Ryan và vợ chia tay rồi rao bán biệt thự. Sau đó, Lee Ryan gặp gỡ với người phụ nữ khác và chuyển đến quê hương của cô ở Trung Á để bắt đầu lại. Ảnh: The Sun Đến năm 2010, cặp đôi đã "đường ai nấy đi". Khoản tiền đầu tư 2 triệu bảng Anh (khoảng 60,3 tỷ đồng) vào các doanh nghiệp mới của Lee Ryan tại đây cũng thất bại. Ảnh: The Sun Ryan trở về London không một xu dính túi. Ông trở thành một kẻ vô gia cư và chui vào túi ngủ hằng đêm trong suốt 5 năm. Ảnh: The Sun Sau thời gian khó khăn, nhiều người bắt gặp Ryan đang vui vẻ với công việc thợ sơn tường. Ông nói thu nhập không cao nhưng đủ nuôi sống bản thân và trả tiền thuê nhà. Ảnh: The Sun

Lee Ryan và vợ sống trong khu nhà ở xã hội tại Leicester (Anh). Năm 1995, trong lúc đang chờ ra tòa vì ăn cắp ô tô, Lee Ryan trúng xổ số độc đắc 6,5 triệu bảng Anh (tương đương hơn 200 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Ảnh: TheSun Khi vừa nhận số tiền trúng số "khủng", Lee Ryan cũng lãnh án 18 tháng tù. Theo đó, Lee Ryan trở thành người trúng số đầu tiên ở Anh bị bỏ tù. Ảnh: The Mirror Sau khi mãn hạn tù, Lee Ryan vung tiền mua một dinh thự có bể bơi, 2 siêu xe Ducati, một chiếc máy bay riêng, một trực thăng và sở hữu bộ sưu tập xe sang của Ferrari, Porsche và BMW. Ảnh: The Sun Căn biệt thự của Lee Ryan trị giá 1 triệu bảng (khoảng 30 tỷ đồng) có hồ bơi, sân tennis và bể sục. Ảnh: DM Tuy nhiên, cuộc sống sau khi trúng xổ số của Lee Ryan không êm đềm như suy nghĩ ban đầu. Các mối quan hệ với bạn bè và gia đình của Lee Ryan dần rạn nứt. Ảnh: Mirror Khi nghe tin có người âm mưu bắt cóc con mình, Lee Ryan buộc phải thuê một cựu đặc nhiệm Anh làm vệ sĩ. Sau đó, người quản gia lấy trộm 40.000 bảng Anh (khoảng 1,3 tỷ đồng) còn chiếc Ferrari trị giá 145.000 bảng Anh (tương đương 4,7 tỷ đồng) cũng bị đốt phá. Ảnh: The Sun Năm 2003, Lee Ryan và vợ chia tay rồi rao bán biệt thự. Sau đó, Lee Ryan gặp gỡ với người phụ nữ khác và chuyển đến quê hương của cô ở Trung Á để bắt đầu lại. Ảnh: The Sun Đến năm 2010, cặp đôi đã "đường ai nấy đi". Khoản tiền đầu tư 2 triệu bảng Anh (khoảng 60,3 tỷ đồng) vào các doanh nghiệp mới của Lee Ryan tại đây cũng thất bại. Ảnh: The Sun Ryan trở về London không một xu dính túi. Ông trở thành một kẻ vô gia cư và chui vào túi ngủ hằng đêm trong suốt 5 năm. Ảnh: The Sun Sau thời gian khó khăn, nhiều người bắt gặp Ryan đang vui vẻ với công việc thợ sơn tường. Ông nói thu nhập không cao nhưng đủ nuôi sống bản thân và trả tiền thuê nhà. Ảnh: The Sun