Phạt Advanced Multitech, Công nghiệp Plus VN, Quốc tế Grande và Bá Lộc vi phạm môi trường

UBND tỉnh Đồng Nai vừa công khai 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Advanced Multitech (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam, Công ty TNHH Quốc tế Grande và Công ty TNHH Bá Lộc do vi phạm liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường trong sản xuất.

Cụ thể, ngày 12/11, UBND tỉnh Đồng Nai cũng có quyết định xử phạt số 3365/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Advanced Multitech - Việt Nam (Đường số 4, KCN Nhơn Trạch III (phân khu Formosa), thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), do ông Cheng, Hsi-Chien là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Nguyên nhân do Công ty Advanced Multitech không có giấy phép môi trường được cấp theo quy định đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Cụ thể, Công ty Advanced Multitech đã triển khai xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ dự án mở rộng quy mô so với dự án đầu tư đã được Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp giấy phép môi trường số 68/GPMT-KCNĐN ngày 21/5/2024 (tại đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch từ tháng 8/2024 đến nay) nhưng chưa có giấy phép môi trường được cấp lại theo quy định. Do đó, Công ty bị phạt tiền 320 triệu đồng.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3328/QĐ-XPHC ngày 07/11/2024 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam (số 3, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, phường Long Bình, TP.Biên Hòa), do ông Mihara Toshiya làm Giám đốc.

Nguyên nhân do Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam đã đưa dự án vào hoạt động chính thức nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Đồng thời, không vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quy định dù công trình xử lý chất thải đã lắp đặt từ 2021.

Do đó, Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam bị xử phạt với số tiền 440 triệu đồng. Công ty không bị áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động do công ty này đã chủ động lập hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và để tránh ảnh hưởng đến việc làm của hơn 1.300 người lao động đang làm việc tại đây.

Tương tự, UBND tỉnh Đồng Nai cũng ban hành Quyết định số 3327/QĐ – XPHC ngày 7/11/2024 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quốc tế Grande (đường 25B, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch), do ông Lee, Wei - Ta làm Tổng Giám đốc.

Công ty TNHH Quốc tế Grande đã thực hiện hành vi vi phạm không có giấy phép môi trường theo quy định đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 320 triệu đồng, tuy nhiên không đình chỉ hoạt động nguồn chất thải phát sinh do công ty này đã chủ động lập hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và để tránh ảnh hưởng đến việc làm của hơn 308 người lao động đang làm việc tại đây. Đồng thời, không áp dụng biện pháp di dời dự án do địa điểm dự án phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường và khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Trước đó, ngày 5/11/2024, UBND tỉnh Đồng Nai cũng bàn hành Quyết định số 3272/QĐ-XPHC về xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Bá Lộc (36B, đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) do ông Đỗ Văn Vạn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Công ty TNHH Bá Lộc bị UBND tỉnh Đồng Nai xác định có 5 hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực bảo về môi trường như không có giấy phép môi trường theo quy định đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Cụ thể, không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án, theo yêu cầu tại mục 6 UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng, công suất 160 tấn/giờ tương đương 1.280 tấn/ngày (tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất).

Ngoài ra, Công ty TNHH Bá Lộc bổ sung thêm dây chuyền trộn bê tông không đúng với một trong các nội dung đã được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, công ty này không có khu vực, kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường, không bố trí khu vực lưu giữ chất nguy hại theo quy định. Chậm kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ năm 2017 đến năm 2024.