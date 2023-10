Vinasun lại ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan, cổ đông lớn thoái lui

CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, HoSE: VNS) công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu thuần giảm nhẹ 11,6% so cùng kỳ, về mức 312 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp ở mức 66 tỷ đồng, cũng giảm gần 27% so cùng kỳ. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên ở mức 21%, giảm so mức 25% của cùng kỳ.

Trong khi doanh thu tài chính kỳ này tăng 33% lên 8 tỷ đồng thì chi phí tài chính vọt tới 4,8 lần lên mức 7,2 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, Vinasun chỉ lãi ròng 32,6 tỷ đồng, suy giảm 44% so cùng kỳ.

Đây là quý có lợi nhuận thấp nhất trong vòng 6 quý gần đây của Vinasun, tính từ quý 2/2022. Trước đó, từ quý 1/2020, Vinasun liên tục chìm trong thua lỗ tỏng 8 quý liên tiếp đến quý 4/2021.

Tính chung 9 tháng, doanh thu thuần của Vinasun tăng khá 23% lên mức 941 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn sụt giảm nhẹ 2,3% về mức 125 tỷ đồng.

Cũng cần lưu ý, tại thời điểm 30/9/2023, Vinasun có khoản lãi ước tính 125 tỷ đồng được sử dụng bù trừ với khoản lỗ luỹ kế tại thời điểm cuối năm 2022 là 287 tỷ đồng. Hiện số tiền chưa được chuyển lỗ còn lại là 161 tỷ đồng có thể sử dụng để tiếp tục bù trừ với lợi nhuận phát sinh trong tương lai.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của Vinasun giảm 8,4% so đầu năm, xuống mức 1.681 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đều sụt giảm về lần lượt là 122 tỷ đồng và 281 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm nhẹ xuống 132 tỷ đồng...

Trong cơ cấu nợ phải trả 538 tỷ đồng, Vinasun đã tăng vay nợ tài chính thêm 50 tỷ lên 293 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VNS đang giao dịch quanh mốc 14.850 đồng/cp trong phiên chiều ngày 24/10, ghi nhận mức giảm hơn 28% trong vòng 3 tháng qua.