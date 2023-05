Vinametric sở hữu Saigon Prince Hotel lỗ tiếp 182 tỷ, nợ trái phiếu hàng ngàn tỷ

Công ty TNHH Vinametric (Vinametric), chủ sở hữu khách sạn Saigon Prince Hotel, vừa công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2022.

Theo đó, năm 2022 Vinametric tiếp tục báo lỗ nặng 182 tỷ đồng, xấp xỉ mức lỗ của năm 2021 là 186 tỷ đồng.

Đáng chú ý, báo cáo cũng cho thấy quy mô vốn chủ sở hữu của Vinametric khi ở mức gần 1.544 tỷ đồng, giảm 182 tỷ đồng so với năm 2021. Tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn của Vinametric tiếp tục âm nặng hơn với 11,81%.

Hệ số nợ phải trả của Vinametric giảm nhẹ xuống 1,48 lần so mức 1,56 lần của năm trước. Đồng thời dư nợ trái phiếu/vốn cũng giảm còn 0.78 lần, trong khi năm trước là 0,99 lần.

Điều này đồng nghĩa với việc nợ phải trả của Vimametric lên tới 2.284 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2022, còn dư nợ trái phiếu là 1.204 tỷ đồng.

Các chỉ số tài chính của Vinametric

Trong năm 2019, Vinametric nổi lên với việc thực hiện 54 đợt phát hành trái phiếu với tổng khối lượng 7.050 tỷ đồng. Những đợt phát hành trái phiếu này đều có sự tham gia của CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) với vai trò tổ chức bảo lãnh phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu và đại lý đăng ký, lưu ký. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) là tổ chức nhận tài sản bảo đảm và tổ chức quản lý tài khoản. Đến năm 2022, Vinametric có 18 lô trái phiếu đến hạn với tổng trị giá 1.710 tỷ đồng, tuy nhiên công ty chỉ mới thanh toán được hơn 534 tỷ đồng, còn lại đang thu xếp nguồn tiền. Ngoài ra, cũng trong năm qua, Vinametric đã thanh toán tiền lãi trái phiếu cho trái chủ tổng cộng hơn 44 tỷ đồng.

Khách sạn Saigon Prince Hotel

Thành lập từ năm 1992, Vinametric ban đầu do Dalton Investment Pte. Ltd sở hữu. Tuy nhiên, tới năm 2016, nhà đầu tư này đã nhượng lại cổ phần tại Vinametric cho Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc New Life (New Life).

Vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Vinametric hiện do một nhân sự cấp cao của New Life là ông Nguyễn Tấn Đạt (SN 1982) nắm giữ.