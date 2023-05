Choáng ngợp khu nghỉ dưỡng 4.000 m2 vừa xây xong của Phan Như Thảo

Vợ chồng Phan Như Thảo - đại gia Đức An không ngừng khiến mọi người trầm trồ bởi khối bất động sản trải dài khắp đất nước, từ Đà Lạt, TP HCM, đến Ninh Thuận. Ảnh: FBNV Vợ chồng Phan Như Thảo từng khoe căn biệt thự phong cách Santorini rộng 800m2 ở vùng biển Ninh Phước, Phước Vinh, Ninh Thuận. Mới đây, vợ chồng Phan Như Thảo tiếp tục tậu đất gần đó và xây khu nghỉ dưỡng rộng tới 4.000m2. Ảnh: Người đưa tin Đại gia Đức An cho biết, vợ anh luôn mước mơ có nhiều ngôi nhà trắng quanh vịnh Ninh Phước. Vì thế, sau khi hoàn thành biệt thự biển 800 m2, anh tậu thêm đất gần đó, bắt tay thực hiện công trình. Ảnh: FBNV Công trình mới dung hoà giữa sở thích của đại gia Đức An cùng vợ và con gái. Ảnh: FBNV Trong khi Phan Như Thảo thích phong cách Địa Trung Hải thì Đức An ưu style hiện đại, còn bé Bồ Câu yêu cầu có cầu vồng. Ảnh: FBNV Theo đó, ngôi nhà nổi bật với màu trắng, kiến trúc vòng, các khung cửa sơn sặc sỡ. Ảnh: FBNV Lối đi nên thơ với nhiều cây hoa xinh xắn. Ảnh: Người đưa tin Giữa các khu nhà là một hồ bơi hình tròn, giúp không gian trở nên độc đáo, mát mẻ. Ảnh: Ngoisao Với kiến trúc lạ, độ cong lớn, công trình đòi hỏi phải đo đạc tính chính xác cao, việc thực hiện cũng tốn thời gian. Ảnh: Người đưa tin Khu nghỉ dưỡng lộng lẫy dưới ánh đèn buổi tối. Ảnh: FBNV Video: Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ

