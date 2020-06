Vinaconex dự kiến chào bán 66 triệu cổ phiếu thấp hơn 45% thị giá

(Kiến Thức) - Vinaconex dự kiến phát hành hơn 66 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, bên cạnh đó đưa ra kế hoạch tái cấu trúc để thực hiện dự án khu đô thị mới Bắc An Khánh.

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HNX: VCG) đã công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 29/6.



Theo tài liệu, Vinaconex dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu doanh thu đạt 9.530 tỷ đồng, giảm 4% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 820 tỷ đồng, tăng 4% so với kết quả đạt được năm 2019. Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả là 12%.

Năm 2019, Vinaconex ghi nhận 9.502 tỷ đồng doanh thu, giảm 2,4% so năm trước và 787 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 24%. Dựa theo kết quả này, HĐQT Vinaconex trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ cổ tức 6%, thấp hơn mức 12% như kế hoạch.

Theo tài liệu, HĐQT Công ty trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm kịp thời nắm bắt cơ hội đầu tư kinh doanh.

Cụ thể, Vinaconex dự kiến phát hành hơn 66 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 662 tỷ đồng.

Giá chào bán được xác định là 15.000 đồng/cổ phần, thấp hơn 45% thị giá cổ phiếu VCG trên thị trường, tổng giá trị thu về dự kiến gần 994 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Vinaconex sẽ được nâng lên gần 5.080 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để triển khai dự án Khu đô thị Đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, Tp Móng Cái, Quảng Ninh; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đông Anh; triển khai dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Resort ven biển Tuy Hòa; làm vốn đối ứng để tham gia vào các dự án BOT, các dự án đầu tư do Tổng công ty làm chủ đầu tư...

Cũng tại Đại hội, Vinaconex sẽ trình cổ đông thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu VCG sang niêm yết trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).

HĐQT sẽ trình cổ đông về việc tái cấu trúc phần vốn tại liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC).

Ban lãnh đạo Vinaconex cho rằng, cơ cấu vốn góp 50% - 50% của 2 thành viên là Vinaconex và Công ty Địa ốc Phú Long sẽ có bất lợi về mặt thời gian trong việc triển khai dự án do các vấn đề trọng yếu đều phải đạt được sự đồng thuận giữa 2 bên. Đây là một trong những lý do gây ra sự đình trệ của Dự án Khu đô thị Bắc An Khánh.

Trong khi đó, khoản nợ vay tài chính lên đến 3.406 tỷ đồng làm phát sinh chi phí hàng năm rất lớn, tăng áp lực tài chính cũng như số lỗ lũy kế hàng năm. Điều này gây ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu đầu tư bất động sản của Vinaconex trên thị trường, nhất là tại một dự án vốn được đánh giá tiềm năng như khu đô thị mới Bắc An Khánh.

Từ đó, HĐQT của Vinaconex đề ra 2 phương án tái cấu trúc. Một là Vinaconex đàm phán để chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại An Khánh JVC cho thành viên góp vốn còn lại hoặc các nhà đầu tư khác có nhu cầu, thu hồi vốn và đầu tư vào các dự án tiềm năng khác.

Hai là Vinaconex đàm phán mua toàn bộ phần vốn của Địa ốc Phú Long để chủ động điều hành và triển khai dự án.