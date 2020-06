Hết lá bàng khô, xỉ than tổ ong bỗng đắt hàng trên chợ mạng

Cách đây không lâu, lá bàng được rao bán trên các sàn thương mại điện tử với giá 1.000 đồng/lá đã gây xôn xao dư luận. Lá bàng khô được người chơi cá cảnh dùng để giữ sạch nước và ngăn chặn một số loại vi khuẩn, nấm mốc trong bể cá. Tuy nhiên, mới đây, giới chơi sinh vật cảnh lại tiếp tục rộ lên việc tìm thu than tổ ong đã qua sử dụng. Trên Shopee, than tổ ong đã qua sử dụng (hay xỉ than tổ ong) được rao bán với giá 15.000 đồng/kg (chưa xử lý) và 30.000 đồng/kg (đã xử lý). Ngoài bán theo kg, than tổ ong đã qua sử dụng còn được bán theo viên với giá từ 2.000 - 5.000 đồng/viên. Anh Ngô (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, xỉ than tổ ong có nhiều tác dụng như trộn chung với đất trồng tạo độ tơi xốp, thoát nước tốt có thể lọc nước, tăng hệ vi sinh miễn dịch cho cá, làm chỗ trú cho cá con. Tại các vùng quê hoặc ngoại thành Hà Nội, xỉ than tổ ong rất phổ biến, có thể chỉ là đồ bỏ đi. Thế nhưng, ở các thành phố lớn, việc kiếm được than tổ ong không hề đơn giản do các gia đình và nhà hàng đều chuyển qua dùng bếp điện. Cần dùng than tổ ong để làm cho nước nuôi cá trong hơn nhưng anh Ngô phải đặt tới mấy lần tên shopee mới có vì thường xuyên trong tình trạng hết hàng. Anh Hiếu (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, xỉ than tổ ong có thể xin được nhưng mang than về còn phải lọc ra mới sử dụng được. Nếu xin được thì công xử lý cũng mất rất nhiều thời gian. Do đó, với mức giá 30.000 đồng/kg xỉ than tổ ong đã qua xử lý, thì tính ra mua vẫn tiện hơn nhiều. Ngoài than tổ ong, nhiều người chơi cá cảnh còn mua cả lá dâu khô để luộc cho cá, tép ăn bổ sung chất xơ. Trên các trang thương mại điện tử, lá dâu khô được bán nhiều, một túi 500g có giá 50.000 đồng. Trong khi đó, ở nhiều nơi lá dâu hoàn toàn có thể đi hái hoặc đi xin không mất tiền. Nguồn ảnh: Internet, chụp màn hình Video: Khó tin lá bàng khô được rao bán rầm rộ. Nguồn: THDT

Cách đây không lâu, lá bàng được rao bán trên các sàn thương mại điện tử với giá 1.000 đồng/lá đã gây xôn xao dư luận. Lá bàng khô được người chơi cá cảnh dùng để giữ sạch nước và ngăn chặn một số loại vi khuẩn, nấm mốc trong bể cá. Tuy nhiên, mới đây, giới chơi sinh vật cảnh lại tiếp tục rộ lên việc tìm thu than tổ ong đã qua sử dụng. Trên Shopee, than tổ ong đã qua sử dụng (hay xỉ than tổ ong) được rao bán với giá 15.000 đồng/kg (chưa xử lý) và 30.000 đồng/kg (đã xử lý). Ngoài bán theo kg, than tổ ong đã qua sử dụng còn được bán theo viên với giá từ 2.000 - 5.000 đồng/viên. Anh Ngô (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, xỉ than tổ ong có nhiều tác dụng như trộn chung với đất trồng tạo độ tơi xốp, thoát nước tốt có thể lọc nước, tăng hệ vi sinh miễn dịch cho cá, làm chỗ trú cho cá con. Tại các vùng quê hoặc ngoại thành Hà Nội, xỉ than tổ ong rất phổ biến, có thể chỉ là đồ bỏ đi. Thế nhưng, ở các thành phố lớn, việc kiếm được than tổ ong không hề đơn giản do các gia đình và nhà hàng đều chuyển qua dùng bếp điện. Cần dùng than tổ ong để làm cho nước nuôi cá trong hơn nhưng anh Ngô phải đặt tới mấy lần tên shopee mới có vì thường xuyên trong tình trạng hết hàng. Anh Hiếu (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, xỉ than tổ ong có thể xin được nhưng mang than về còn phải lọc ra mới sử dụng được. Nếu xin được thì công xử lý cũng mất rất nhiều thời gian. Do đó, với mức giá 30.000 đồng/kg xỉ than tổ ong đã qua xử lý, thì tính ra mua vẫn tiện hơn nhiều. Ngoài than tổ ong, nhiều người chơi cá cảnh còn mua cả lá dâu khô để luộc cho cá, tép ăn bổ sung chất xơ. Trên các trang thương mại điện tử, lá dâu khô được bán nhiều, một túi 500g có giá 50.000 đồng. Trong khi đó, ở nhiều nơi lá dâu hoàn toàn có thể đi hái hoặc đi xin không mất tiền. Nguồn ảnh: Internet, chụp màn hình Video: Khó tin lá bàng khô được rao bán rầm rộ. Nguồn: THDT