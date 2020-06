Quán bar The Deck Saigon vinh danh tốt nhất TG có “menu” đắt cỡ nào?

Mới đây, quán bar The Deck Saigon toạ lạc trên đường Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền (quận 2, TP HCM) được The Guardian - tờ báo uy tín của Anh - đưa vào danh sách những quán bar tốt nhất thế giới theo bình chọn của người đọc và các chuyên gia. Đây là một quán bar được du khách rất ưa chuộng khi đến Sài Gòn trước khi dịch Covid-19 xảy ra. Dù lọt top quán bar nhưng thực chất The Deck là một nhà hàng có diện tích rộng rãi, không gian mở, thoáng đãng, nằm sát sông Sài Gòn. The Deck Saigon phục vụ thực đơn phong phú với đủ món từ Việt - Nhật - Trung đến các món Âu. Tuy nhiên, đồ ăn tại đây khá đắt. Cụ thể, các món tráng miệng tại nhà hàng The Deck Saigon dao động từ 165.000 - 400.000 đồng. Đồ ăn sáng trong khoảng 100.000 - 300.000 đồng. Các loại nước uống từ 60.000 - 140.000 đồng, trong khi cà phê ở The Deck Saigon dao động từ 60.000 - 80.000 đồng. Bữa trưa được The Deck Saigon phục vụ từ 11h tới 16h hàng ngày. Các món ăn phục vụ bữa trưa dao động trong khoảng hơn 100.000 tới 800.000 đồng. Các loại rượu vang trong quán bar có giá từ 1 - 4 triệu đồng. Món ăn phục vụ bữa tối của The Deck Saigon rẻ nhất cũng vài trăm nghìn đồng. Một số món đắt có giá lên tới hơn 1 triệu đồng. Báo Anh ca ngợi đây là một nơi để ngắm cảnh, thưởng thức cocktail và các loại đồ uống, ngắm hoàng hôn thật lãng mạn. Nguồn ảnh: The Deck Saigon. Video: Hà Nội: Chuỗi nhà hàng "điêu đứng", doanh thu sụt giảm. Nguồn: VTC Now

