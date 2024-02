Ghé thăm vườn đào Nhật Tân nhộn nhịp ngày cận Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, vườn đào Nhật Tân thu hút đông đảo khách hàng tới tham quan, mua bán. Ảnh: Congthuong Diện tích trồng đào Nhật Tân khoảng 57ha, trong làng có khoảng 700 hộ dân với hơn 1.200 xã viên gắn bó với nghề trồng đào. Ảnh: PhunuVietnam Cả vùng trồng đào Nhật Tân được nhuộm đỏ bởi sắc hoa đào bung nở rực rỡ. Ảnh: Congthuong Gần Tết Giáp Thìn 2024, vườn đào Nhật Tân lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp. Ảnh: VTV Đào Nhật Tân nổi tiếng với những cánh hoa to, đẹp, sẫm màu và dày cánh. Ảnh: VTV Vì thế, Nhật Tân luôn là một trong những làng hoa Tết ở Hà Nội được nhiều người yêu thích. Ảnh: PhunuVietNam Giá đào năm nay cao hơn so với năm ngoái nhờ tạo hình đẹp, hoa nở đều và có nhiều nụ. Ảnh: Phunumoi Đào cành dao động từ vài trăm nghìn đến 2 triệu đồng còn đào thế giá thuê vụ Tết từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Ảnh: Công thương Những cây đào to, cổ thụ chủ yếu dành cho các công ty, tòa nhà thuê trưng tới rằm tháng Giêng. Ảnh: Phunumoi Các nhà vườn đều tất bật chuyển đào theo khách yêu cầu. Ảnh: Phunumoi Hiện tại, khách mua chưa đông lắm nhưng khoảng 25 tháng chạp đến Tết khách mua đào liên tục, các chủ vườn còn làm xuyên đêm. Ảnh: PhunuVietnamXu hướng chọn đào Tết năm nay. Nguồn: VTV24

