Vì sao tôm hùm luôn duy trì mức giá rất cao?

Đi vào nhà hàng với một bữa tối làm từ tôm hùm Mỹ cũng có thể khiến chiếc ví của bạn mất đi một số tiền không hề nhỏ, thậm chí bằng nhiều tháng lương của một người bình thường. Ngay cả khi số lượng tôm hùm nuôi trồng cũng như trong tự nhiên đã gia tăng chóng mặt, giá tôm hùm tại các khu cảng hay chợ đã có dấu hiệu giảm trong thời gian gần đây, thì giá những món ăn chế biến từ tôm hùm tại các nhà hàng vẫn luôn ở mức rất cao.



Tôm hùm luôn duy trì mức giá rất cao (Nguồn: BI)

Một bữa tối tôm hùm “có giá hợp lý” trong một thành phố lớn là một trong những món ăn đắt nhất trong thực đơn, dao động từ 30 USD (gần 700.000 VND) đến 45 USD (1 triệu VND) cho một con tôm hùm nặng khoảng 500 gram.

Một vài yếu tố quan trọng khiến giá cả tôm hùm vẫn đắt đỏ khi "lên đĩa" có thể kể tới như:

Nuôi trồng tôm hùm là một công việc hết sức khó khăn: Loài giáp xác này phát triển chậm, ăn nhiều và dễ mắc bệnh truyền nhiễm, trứng của chúng cũng rất khó nuôi dưỡng. Nhiều trang trại tôm hùm thương mại đang được phát triển ở châu Á nhưng chỉ nuôi được tôm hùm gai thay vì tôm hùm Mỹ.

Ngoài ra, một số loại tôm hùm hoàn toàn dựa vào nguồn đánh bắt tự nhiên do không thể nuôi trồng. Để có được một con tôm hùm tươi sống, chi phí vận chuyển cũng không hề rẻ. Giữ cho tôm hùm sống khi vận chuyển là một thách thức bởi vì chúng cần phải được ở trong môi trường mát và ẩm, có đủ oxy để thở và sống.

Ví dụ, nếu ai đó ở bang California muốn đặt mua tôm hùm tươi sống, thì việc vận chuyển có thể lên tới hơn 40 USD (hơn 900.000 VND) cho mỗi con. Ngoài ra, tôm hùm rất dễ chết trong quá trình vận chuyển, vì vậy tốt hơn hết là đặt một đơn hàng với số lượng lớn để giảm thiểu chi phí. Tất nhiên, chi phí những con tôm hùm bị chết cũng sẽ được tính luôn vào món mà bạn đang ăn.

Chế biến tôm hùm cũng không phải là công việc dễ dàng. Thịt tôm hùm rất khó để lấy ra khỏi vỏ khi chưa được nấu chín, nhưng nếu nấu nó trước khi chế biến món khác có thể khiến thịt bị cứng. Một số công ty chế biến thịt tôm hùm sử dụng áp lực nước cao thay vì nấu để tách thịt dễ dàng hơn, cung cấp tôm hùm chế biến tươi ngon hơn và dễ vận chuyển hơn. Tuy nhiên phương pháp này cũng rất tốn kém.

Linda Bean, người sở hữu các nhà máy chế biến tôm hùm, chia sẻ với báo chí Portland Herald: “Chính khách hàng là người trả tiền cho mỗi công đoạn của chúng tôi, kể cả các khoản lỗ chúng tôi gặp phải. Đó là lí do tại sao một miếng tôm hùm cuộn cũng có giá tới 17 USD (gần 400.000 VND), một đĩa tôm hùm nhỏ cũng có giá 60 USD (gần 1,4 triệu VND).”

Chế biến tôm hùm không phải là việc dễ dàng (Nguồn: BI)

Một lý do khác khiến tôm hùm trở thành món ăn đắt tiền là do tâm lý con người. Vào giữa những năm 1900, tôm hùm chỉ có vai trò là phân bón cây trồng. Nhưng sau khi giao thông và giao lưu văn hóa phát triển, tôm hùm bất ngờ trở thành món ăn khẳng định đẳng cấp của giới thượng lưu. Như James Suroweicki viết trên tờ The New Yorker: “Con người luôn muốn thể hiện bản thân qua những món ăn đắt đỏ. Và, như với nhiều hàng hóa xa xỉ, chi phí có liên quan chặt chẽ đến hưởng thụ. Nếu tôm hùm có giá như thịt gà, có lẽ chúng ta cũng không săn đón nó như vậy”.