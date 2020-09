Vì sao Mía Đường Sơn La đặt kế hoạch lãi giảm đến 78% cho niên độ mới?

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vừa được công bố, CTCP Mía Đường Sơn La (SLS) đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2020-2021 với hơn 816 tỷ đồng doanh thu và 26 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 23% và 78% so với niên vụ 2019-2020. Bên cạnh đó, SLS còn dự chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%.



Kết thúc niên vụ 2019-2020, SLS ghi nhận doanh thu gần 1.066 tỷ đồng, tăng 16% so với niên vụ trước (2018-2019). Nhờ vậy, Công ty có lãi ròng tăng 89%, đạt hơn 119 tỷ đồng. So với kế hoạch đã đề ra, SLS vượt 23% chỉ tiêu doanh thu và vượt 367% mục tiêu lợi nhuận.

Được biết, tổng diện tích mía toàn vùng niên vụ 2019-2020 là 7.771 ha, giảm 1.610 ha, tương đương giảm 16% so với niên vụ 2018-2019 do thu nhập từ trồng mía thấp hơn nhiều so với trồng cây ăn trái nên một số diện tích đất bằng nông dân chuyển sang trồng cây ăn trái. Năng suất mía và sản lượng mía theo đó cũng lần lượt giảm 4% và 19%.

Ban lãnh đạo Công ty cho biết đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi so với kết quả đạt được của niên vụ 2019-2020 do từ ngày 1/1/2020, Việt Nam đã xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đối với các nước ASEAN, mức thuế suất nhập khẩu đường vào Việt Nam là 0%.

Tình trạng buôn lậu qua biên giới ngày càng diễn biến phức tạp, cùng với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến cho hoạt động của ngành mía đường chồng chất khó khăn, trong đó SLS cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Dự kiến cho vụ 2020-2021, diện tích và sản lượng thu hoạch chưa tăng, mặc dù Công ty có thông báo giá mua mía ổn định để kích thích nông dân trồng mía và cạnh tranh với các cây trồng khác.