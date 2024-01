Vì sao Công ty Phú Hồng Thịnh bị đề nghị ngăn chặn giao dịch đất?

Theo kết luận thanh tra ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về kết quả kiểm tra tình hình phân lô bán nền trên địa bàn thị xã Thuận An (nay là Thành phố Thuận An), có 9 khu đất với tổng diện tích hơn 101.353 m2 được triển khai thực hiện từ năm 2014 trở về trước, do bà Phạm Thị Hường làm chủ đầu tư, không lập phương án tách thửa đúng theo quy định. Tuy nhiên, UBND TX Thuận An lúc bấy giờ vẫn duyệt cho bà Phạm Thị Hường và ông Phạm Hữu Đức chia tách ra làm nhiều khu đất nhỏ dưới 2.000 m2 bằng hình thức phân chia tài sản vợ chồng. Sau đó, bà Hường, ông Đức tiếp tục chia tách các khu đất nhỏ ra thành 1.059 thửa đất có diện tích từ 42 - 136 m2 rồi lại phân chia bằng hình thức cho tặng vợ chồng, các con và người trong gia đình để thuận tiện sang nhượng cho người dân.

Liên quan đến vụ việc này, hàng loạt cán bộ lãnh đạo TX Thuận An đã bị xử lý kỷ luật.