Vé máy bay Tết 2021: Nhiều hãng tung giá rẻ, chọn sao cho đúng nhu cầu?

Các hãng tung nhiều lựa chọn

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các hãng hàng không đều tung ra nhiều loại vé máy bay khi cung cấp đến khách hàng.

Cụ thể, vé máy bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines giai đoạn từ 27/1 đến 26/2/2021 (tức ngày 15 tháng chạp - 15 tháng giêng), chặng TP.HCM - Hà Nội, giá vé cuối tháng 1 rơi vào 1,4 - 2 triệu đồng/vé. Tuy nhiên, bước sang tháng 2, giá vé bắt đầu tăng mạnh trên 2,4 - 3,5 triệu đồng/vé, càng sát ngày đến Tết Nguyên đán giá vé càng tăng.

Ảnh minh họa.

Tương tự, ở chặng bay cao điểm này, Vietjet Air đang là hãng bay đưa ra mức giá vé rẻ nhất 2,3 triệu đồng/vé, Bamboo Airways giá 2,8 - 3 triệu đồng/vé.

Với VietJet Air, hạng phổ thông giá vé Deluxe cho hành khách được hành lý ký gửi, ưu tiên làm thủ tục, bảo hiểm Deluxe Flight Care... Giá vé máy bay Tết hành trình từ TP.HCM đi Hà Nội giai đoạn cao điểm 11/2/2021 (30 Tết) vào khoảng 3,6 triệu đồng, chưa bao gồm suất ăn trên chuyến bay.

So với Vietnam Airlines, mức giá này cao hơn loại phổ thông linh hoạt đến gần 800.000 đồng. Nếu đi kèm bảo hiểm thì giá Deluxe của VietJet Air vẫn khá cao so với Vietnam Airlines.

Với Bamboo Airways cùng thời điểm, giá vé khoảng 3,3 triệu đồng, xem ra vẫn rất tiết kiệm và cạnh tranh.

Hạng phổ thông của Pacific Airlines nhìn chung tương đồng với VietJet Air và có khi rẻ hơn nhiều nếu không dùng các tiện ích đi kèm cộng vào giá vé.

Dù vậy, hầu hết các loại vé hạng phổ thông đều không có nhiều lựa chọn cho người dùng.

Trong khi đó, ở hạng thương gia là một cuộc cạnh tranh từ ghế ngồi, giá vé máy bay đến cả dịch vụ của các hãng hàng không.

Trong đó, chỉ duy nhất VietJet Air vẫn dùng ghế hạng thương gia như ghế bình thường, riêng 2 hãng còn lại sử dụng ghế nằm cho tàu lớn, hoặc ghế rộng chân với tàu A321, A320.

Về giá vé, hạng Skyboss của VietJet Air cho hành trình từ TP.HCM đi Hà Nội từ 4,3 triệu đồng. Bamboo Airways khoảng 4,7 triệu đồng và Vietnam Airlines từ 5,43 triệu đồng. Tùy vào thời điểm các mức giá sẽ có khác nhau và chênh lệch không nhiều.

Chọn vé máy Tết theo nhu cầu

Tùy vào điều kiện kinh tế mà hành khách lựa chọn hạng ghế phổ thông hay thương gia. Nếu kinh tế eo hẹp thì phương án tốt nhất là hạng ghế phổ thông.

Tuy nhiên, khi giá vé hạng thương gia tiết kiệm không quá chênh lệch so với hạng phổ thông thì có nhiều hành khách vẫn chọn hạng thương gia để tránh đông đúc xếp hàng chen lấn ở sân bay, cũng như dịch vụ chất lượng ưu tiên khi làm thủ tục. Lý do là vào dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, giá vé hạng phổ thông cũng khá cao, cộng với dịch vụ hành lý thì không rẻ hơn nhiều so với hạng thương gia tiết kiệm.

Ngoài ra, nếu hành khách có ưu đãi của hãng thường xuyên đi ở khâu check in và an ninh thì đó vẫn là lựa chọn phù hợp. Bởi khi đó, hành khách sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian.