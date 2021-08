Ứng dụng Now bị thanh tra, chủ sở hữu Foody đang kinh doanh sao?

Mặc dù doanh thu cao nhưng mấy năm gần đây, ông chủ của ứng dụng Now- Công ty Cổ phần Foody lại liên tục báo lỗ, thậm chí mức lỗ lên tới gần 2 tỷ đồng mỗi ngày.

Vừa qua, Sở GTVT đề nghị Sở TT&TT kiểm tra thông tin Now mở lại dịch vụ đi chợ và giao hàng tại Hà Nội, khi shipper ứng dụng này chỉ được cấp mã vận chuyện bưu gửi. Phía Sở TT&TT đang thanh tra vụ việc.

Now (trước đây là Delivery Now) là dịch vụ giao hàng trực tuyến được ra mắt từ năm 2016, bởi Công ty Cổ phần Foody. Trước khi GrabFood, GoFood và Baemin xuất hiện và lớn mạnh, ứng dụng Now nắm giữ "ngôi vương" ở mảng giao đồ ăn trực tuyến trong suốt một khoảng thời gian dài.

Foody là chủ sở hữu ứng dụng Now. Ảnh: Vietnamnet

Công ty Cổ phần Foody thành lập từ năm 2012, khởi đầu là một trang tìm kiếm và đánh giá địa điểm ăn uống tại Việt Nam. Ông Đặng Hoàng Minh (SN 1984) là nhà sáng lập kiêm đại diện pháp luật, hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là cổng thông tin, cụ thể là dịch vụ thương mại điện tử, thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng xã hội.

Năm 2015, Foody đầu tư thêm các lĩnh vực mới gồm du lịch, làm đẹp, sức khỏe, mua sắm, giáo dục và dịch vụ cưới hỏi. Cũng trong năm 2015, Foody được Sea - công ty công nghệ tại Singapore - đầu tư từ giai đoạn gọi vốn series B.

Từ năm 2016 - 2019, doanh thu của Foody ghi nhận tăng trưởng đáng kể qua các năm, thậm chí năm này tăng 2-3 lần so với năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần của Foody năm 2016 đạt 32 tỷ đồng. Đến năm 2017, doanh thu tăng gấp 4 lần, lên 130 tỷ.

Năm 2018 và 2019, doanh thu của Foody tiếp tục tăng trưởng rất tích cực, lần lượt đạt 255 và 519 tỷ đồng.

Thế nhưng, càng kinh doanh doanh nghiệp này càng lỗ lớn. Cuối năm 2016, doanh nghiệp báo lỗ 40 tỷ đồng. Năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Foody âm đến 112 tỷ đồng. Sang năm 2018 và 2019, lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu ứng dụng Now âm còn nhiều hơn cả nguồn thu. Số lỗ lần lượt là 433 tỷ đồng rồi 650 tỷ đồng.

Mức lỗ năm 2019 gấp 1,5 lần mức lỗ năm 2018 và gấp đến hơn 16 lần so với 2016. Bình quân mỗi ngày doanh nghiệp này gánh khoản lỗ 2 tỷ đồng.

Số lỗ lũy kế của Foody chưa vượt quá vốn điều lệ. Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 672 tỷ đồng (tăng 204 tỷ đồng so với cùng kỳ), trong đó vốn chủ sở hữu là 244 tỷ, chiếm 36%.