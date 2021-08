Soi máy bay lớn nhất Việt Nam chở 300 y bác sĩ Hà Nội vào TP HCM

Lúc 15 giờ chiều ngày 5/8, máy bay lớn nhất Việt Nam hiện nay (Boeing 787-10) của Vietnam Airlines chở 300 y bác sỹ Bệnh viện Việt Đức đã hạ cánh an toàn ở Tân Sơn Nhất (TP HCM) để tham gia chống dịch. Ảnh: VOV Boeing 787-10 của Vietnam Airlines hiện là dòng máy bay hiện đại và lớn nhất Việt Nam, với chiều dài lên tới hơn 68m, chuyên chở tới 367 hành khách. Ảnh: Yêu máy bay Với 24 ghế hạng thương gia và 343 ghế hạng phổ thông, Boeing 787-10 chở được nhiều hành khách, hàng hóa hơn 15% so với Boeing 787-9. Ảnh:VNA. Boeing 787-10 kế thừa nhiều ưu điểm vượt trội của Boeing 787-9 như không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, hệ thống giải trí hiện đại, ánh sáng đèn LED, độ ẩm không khí và áp suất đem lại cảm giác dễ chịu cho hành khách. Ảnh: VNA Tại khoang hạng thương gia, ghế có độ ngả phẳng tuyệt đối 180 độ, màn hình cá nhân 15,4 inch. Ảnh: VNA Màn hình cá nhân với khoang phổ thông có độ rộng 10,6 inch. Ảnh: VNAMáy bay Boeing 787-10 còn đặc biệt thân thiện với môi trường nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến, giúp giảm 25% nhiên liệu tính trên mỗi ghế và khí thải so với các dòng máy bay thế hệ trước. Ảnh: Youtube Có tầm bay tối đa 11.910 km, máy bay được trang bị hệ thống giải trí hiện đại hơn so với các dòng 787 trước đây. Ảnh: VNA Buồng lái với nhiều tính năng hiện đại hỗ trợ cho phi công. Ảnh: VNA Vietnam Airlines hiện là 1 trong 5 hãng hàng không tại châu Á khai thác đồng thời cả hai dòng máy bay hiện đại nhất Boeing 787-9 và Boeing 787-10. Ảnh: VNA Video: Phân tích lỗi của máy bay Boeing 737 Max 8. Nguồn: VTV24

Lúc 15 giờ chiều ngày 5/8, máy bay lớn nhất Việt Nam hiện nay (Boeing 787-10) của Vietnam Airlines chở 300 y bác sỹ Bệnh viện Việt Đức đã hạ cánh an toàn ở Tân Sơn Nhất (TP HCM) để tham gia chống dịch. Ảnh: VOV Boeing 787-10 của Vietnam Airlines hiện là dòng máy bay hiện đại và lớn nhất Việt Nam, với chiều dài lên tới hơn 68m, chuyên chở tới 367 hành khách. Ảnh: Yêu máy bay Với 24 ghế hạng thương gia và 343 ghế hạng phổ thông, Boeing 787-10 chở được nhiều hành khách, hàng hóa hơn 15% so với Boeing 787-9. Ảnh:VNA. Boeing 787-10 kế thừa nhiều ưu điểm vượt trội của Boeing 787-9 như không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, hệ thống giải trí hiện đại, ánh sáng đèn LED, độ ẩm không khí và áp suất đem lại cảm giác dễ chịu cho hành khách. Ảnh: VNA Tại khoang hạng thương gia, ghế có độ ngả phẳng tuyệt đối 180 độ, màn hình cá nhân 15,4 inch. Ảnh: VNA Màn hình cá nhân với khoang phổ thông có độ rộng 10,6 inch. Ảnh: VNA Máy bay Boeing 787-10 còn đặc biệt thân thiện với môi trường nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến, giúp giảm 25% nhiên liệu tính trên mỗi ghế và khí thải so với các dòng máy bay thế hệ trước. Ảnh: Youtube Có tầm bay tối đa 11.910 km, máy bay được trang bị hệ thống giải trí hiện đại hơn so với các dòng 787 trước đây. Ảnh: VNA Buồng lái với nhiều tính năng hiện đại hỗ trợ cho phi công. Ảnh: VNA Vietnam Airlines hiện là 1 trong 5 hãng hàng không tại châu Á khai thác đồng thời cả hai dòng máy bay hiện đại nhất Boeing 787-9 và Boeing 787-10. Ảnh: VNA Video: Phân tích lỗi của máy bay Boeing 737 Max 8. Nguồn: VTV24