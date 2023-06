TVSI lên kế hoạch 2023 thế nào sau loạt biến cố liên quan trái phiếu Vạn Thịnh Phát?

Theo đó, năm 2023, TVSI đặt mục tiêu kinh doanh thận trọng với chủ đề tập trung giải quyết vấn đề về trái phiếu song duy trì hoạt động môi giới cơ sở và phấn đấu hòa vốn.



Cụ thể, TVSI lên kế hoạch doanh thu gần 200 tỷ đồng, lao dốc 92% so với thực hiện năm 2022. Thu không đủ bù chi nên TVSI dự kiến lỗ ròng 570 triệu đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của TVSI

Trong năm nay, với mảng môi giới, TVSI tập trung trọng tâm vào mảng khách hàng cá nhân.

Còn với dịch vụ ngân hàng đầu tư, TVSI đánh giá 2023 là một năm đầy khó khăn đối với thị trường chứng khoán nói chung và mảng tư vấn phát hành. Do đó TVSI sẽ tập trung vào vai trò đại diện người sở hữu trái phiếu để làm việc với tổ chức phát hành và trái chủ, phối hợp cùng các bên để hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc đối với trái phiếu. Tăng cường dịch vụ tư vấn thị trường vốn và các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Với mảng tự doanh, TVSI tiếp tục tuân thủ chiến lược đầu tư vào những doanh nghiệp dẫn đầu ngành, tài chính lành mạnh, khả năng sinh lời cao, quản trị minh bạch và hoạt động hiệu quả.

30 đơn vị kiểm toán không phản hồi hoặc không đồng ý cung cấp dịch vụ kiểm toán cho TVSI

Nhìn lại năm 2022, TVSI thực hiện được 2.552 tỷ đồng doanh thu thuần, nhích nhẹ so kế hoạch song lại giảm 24% so năm trước. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm 34% về còn 389 tỷ đồng, chỉ đạt 69% kế hoạch.

Theo TVSI, công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh do thị trường chung giảm mạnh, kế hoạch kinh doanh lại bị thay đổi bởi các sự kiện bất khả kháng.

Đặc biệt, tại thời điểm tháng 10/2022 trước những thông tin tiêu cực về thị trường trái phiếu cũng như việc Bộ Công an khởi tố vụ án và các bị can liên quan đến sai phạm trong việc phát hành trái phiếu và huy động tiền của nhà đầu tư của Tập đoàn Đầu tư An Đông và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khiến nhà đầu tư khủng hoảng trầm trọng về niềm tin đối với trái phiếu doanh nghiệp. Các nhà đầu tư đồng loạt đòi bán trái phiếu kể cả bán trước hạn và không có nhà đầu tư mua.

Trước những yếu tố bất khả kháng ập đến, HĐQT và Ban điều hành TVSI đã buộc phải tạm ngừng nhận chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp cho chính TVSI từ ngày 10/10/2022. Để tiết giảm chi phí trước những khó khăn, TVSI đã đóng cửa 3 chi nhánh tại Hà Nội.

Các hoạt động kinh doanh của công ty có biến động, hoạt động môi giới, bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán, lưu ký giảm lần lượt hơn 40%, 73% và 8% so với năm trước đó, trong khi hoạt động tài chính tăng xấp xỉ 30%.

Vừa qua, ngày 18/5, UBCKNN đã quyết định đặt TVSI vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ 18/5 đến 17/9 do báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 không được kiểm toán. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động hiện tại của TVSI.

TVSI cho biết, theo quy định, BCTC năm 2022 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 phải được kiểm toán. Sau khi kết thúc năm tài chính, TVSI đã liên hệ Công ty TNHH Kiểm toán VACO để thực hiện kiểm toán 2 báo cáo trên. Tuy nhiên, VACO gửi yêu cầu/đề xuất thanh lý hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022.

Sau đó, TVSI có gửi thư chào và liên hệ với tất cả công ty kiểm toán trong danh sách được UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán 2 báo cáo đã nêu trên, nhưng các công ty này đều không phản hồi hoặc không đồng ý cung cấp dịch vụ kiểm toán cho TVSI.

Mặc dù TVSI có gửi công văn về UBCKNN để báo cáo hiện trạng và đề nghị hỗ trợ/chỉ định công ty kiểm toán cho TVSI, nhưng UBCKNN phản hồi rằng theo quy định pháp luật hiện hành, không có căn cứ để UBCKNN chỉ định công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty niêm yết, CTCK. Đồng thời hướng dẫn TVSI liên hệ các công ty kiểm toán trong danh sách được UBCKNN chấp thuận kiểm toán như trước đó.

Theo TVSI, có 30 công ty mà TVSI liên hệ không phản hồi hoặc không đồng ý cung cấp dịch vụ kiểm toán cho TVSI. Do vậy, 2 báo cáo được đề cập trên chưa được kiểm toán.

Về vấn đề này, HĐQT trình cổ đông xem xét, thông qua BCTC năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 do công ty tự lập.

Hé lộ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Một nội dung không kém phần quan trọng trong Đại hội tới là việc bầu mới toàn bộ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 do 4 Thành viên HĐQT hiện tại là Chủ tịch Nguyễn Việt Cường (thay ông Nguyễn Tiến Thành qua đời), ông Lê Thanh Tùng, ông Trần Việt Đức và bà Bùi Thị Thanh Hiền đã hết nhiệm kỳ. Số lượng bầu mới là 3 thành viên.

Danh sách ứng viên gồm bà Bùi Thị Thanh Hiền, bà Trần Thị Cẩm Hạnh và bà Tạ Thị Mai Hương.

Trong đó, bà Bùi Thị Thanh Hiền (sinh năm 1986) có quá trình công tác lâu dài tại TVSI từ năm 2008 và từ 2019 đến nay đã trở thành Phó Tổng Giám đốc. Hiện bà Hiền đang nắm giữ gần 6,6 triệu cổ phiếu, tương đương 2,49% vốn TVSI.

Bà Trần Thị Cẩm Hạnh (sinh năm 1984) cũng công tác thời gian dài tại TVSI, bắt đầu với vị trí Trưởng nhóm Môi giới và phát triển sản phẩm từ năm 2007, rồi từ 2021 đến nay là Giám đốc Môi giới khách hàng cá nhân.

Ứng viên cuối cùng là bà Tạ Thị Mai Hương (sinh năm 1976) hiện đang là Giám đốc truyền thông của CTCP Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc.