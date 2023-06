Bật mí loại “rau cải” 6 triệu/kg, có tiền chưa chắc mua được

Món sushi nổi tiếng của Nhật Bản thường ăn kèm với một loại gia vị có màu xanh lá cây gọi là wasabi. Thế nhưng, hầu hết thứ thực khách ăn hiện tại chưa chắc đã là wasabi thật. Ảnh: iStock Trên thực tế, rất khó để mua được wasabi thật, chưa kể nó có giá lên đến 250 USD/kg (khoảng 5,8 triệu đồng/kg). Ảnh: Getty Một trong những lý do khiến wasabi đắt như vậy là bởi quá trình trồng cây. Wasabi nổi tiếng là loại rau khó trồng để kinh doanh nhất thế giới. Ảnh: Japan Cheapo Nơi duy nhất có wasabi mọc tự nhiên là dọc theo các bờ suối tại Nhật Bản. Những khu vực này có điều kiện sinh trường đặc biệt. Ảnh: Japan Cheapo Wasabi cần nguồn nước suối chảy đều đặn. Chúng ưa khu vực râm mát, đất đá, sỏi và chỉ chịu được nhiệt độ trong khoảng từ 8 - 20 độ C quanh năm. Ảnh: Japan Cheapo Độ ẩm quá cao cũng có thể cây gặp vấn đề hoặc bị sâu bệnh. Ảnh: Guide Memo Do không nhiều lòng suối chảy trong các thung lũng ở Nhật Bản, nên việc trồng cây wasabi ở mức độ thương mại rất khó khăn. Thường phải mất khoảng 12-18 tháng, thậm chí 2 năm để một cây wasabi phát triển và thu hoạch được. Ảnh: Getty Một nguyên nhân nữa khiến wasabi đắt đỏ là do nó có thời hạn sử dụng ngắn. Theo Eat by Date, củ wasabi nên được ăn luôn, vào khoảng một hoặc hai ngày sau khi thu hoạch nếu không sẽ bị nhão. Ảnh: Getty Với củ wasabi đã được mài nhuyễn thì chỉ có thể dùng trong 15 phút nếu không vị hăng và mùi thơm đặc trưng sẽ bị tan biến. Ảnh: Getty Trong khi đó, bột wasabi có thời hạn dùng lâu hơn, khoảng hai năm trong ống kín. Tuy nhiên khi mở ra, người tiêu dùng cần bảo quản trong hộp kín, có thể ăn trong 1 năm. Ảnh: Getty Với sự phổ biến của đồ ăn Nhật Bản, lượng tiêu thụ wasabi ngày một nhiều trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá loại gia vị này luôn ở mức cao. Ảnh: Getty Video: Giá Rau Xanh Tại Tp.HCM Tăng Mạnh. Nguồn: Tin Tức VTV24

