TTC Land biến động, bà Đặng Huỳnh Ức My thoái hết sạch cổ phiếu

Theo thông báo mới nhất, bà Đặng Huỳnh Ức My đã hoàn tất bán ra hơn 110.000 cổ phiếu SCR của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land). Giao dịch thực hiện từ ngày 18/9-24/9 theo phương pháp khớp lệnh.

Tính theo mức giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu SCR trong 5 phiên giao dịch trên là 5.480 đồng/cp, bà Đặng Huỳnh Ức My thu về hơn 600 triệu đồng sau khi thoái vốn tại TTC Land.

Bà Đặng Huỳnh Ức My được biết đến với biệt danh "công chúa mía đường". Bà My sinh năm 1981, là con gái của ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công và bà Huỳnh Bích Ngọc. Anh ruột của bà My, ông Đặng Hồng Anh, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT TTC Land.

Trong quá khứ, bà Huỳnh Bích Ngọc từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của TTC Land từ ngày 25/4/2022 và xin từ nhiệm chức vụ này từ ngày 23/4/2024.

Bà Đặng Huỳnh Ức My

Vào giữa tháng 7, bà Đặng Huỳnh Ức My được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của TTC AgriS, thay thế vị trí của bà Huỳnh Bích Ngọc. Trước khi giữ vai trò này, bà My từng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của TTC AgriS.

Hiện tại, TTC Land đang đối mặt với những tranh chấp trong quá trình thu hồi mặt bằng của dự án TTC Plaza Bình Thạnh (TP.HCM). Cụ thể, TTC Land đã khởi kiện Công ty CP Nhà Hòa Bình, công ty con của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC), vào ngày 16/8/2024, yêu cầu bàn giao mặt bằng đã hết hợp đồng từ ngày 3/8/2024. Tuy nhiên, khi đến nhận bàn giao mặt bằng, đại diện TTC Land không nhận được sự hợp tác từ phía Nhà Hòa Bình.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch HĐQT TTC Land, ông Đặng Hồng Anh – anh ruột của bà Đặng Huỳnh Ức My – từng là thành viên HĐQT độc lập tại Xây dựng Hòa Bình trong giai đoạn 2019-2021.

Quay lại với TTC Land, trong nửa đầu năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 5,7 tỷ đồng, với doanh thu thuần khoảng 144 tỷ đồng, giữ nguyên so với cùng kỳ năm trước.

Công ty đang chịu áp lực lớn từ chi phí lãi vay, lên đến gần 157 tỷ đồng, trong khi tổng nợ vay là 3.000 tỷ đồng, bao gồm gần 1.900 tỷ đồng vay ngắn hạn.

TTC Land hiện đang vay từ nhiều ngân hàng như BIDV, VietinBank, OCB với tổng số tiền hơn 1.545 tỷ đồng, cùng các khoản vay tín chấp từ các tổ chức và cá nhân khác số tiền trên 1.187 tỷ đồng, với lãi suất từ 7% đến 13%/năm. Dù vậy, công ty đã cải thiện phần nào tình hình tài chính nhờ doanh thu tài chính trên 160 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2024, TTC Land có 78% tài sản nằm trong hàng tồn kho và các khoản phải thu, tổng giá trị gần 8.500 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền mặt và các khoản tương đương chỉ còn 115 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong nửa đầu năm 2024 đã âm hơn 19,3 tỷ đồng, cho thấy những khó khăn trong việc cân đối tài chính và triển khai dự án.