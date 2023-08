“Em vợ” tương lai Văn Hậu trổ mã cao lớn vượt mặt chị gái

Sau khi công khai hẹn hò Đoàn Văn Hậu, mọi thông tin xoay quanh Doãn Hải My được đông đảo khán giả quan tâm. Bên cạnh người đẹp Hà thành, những thành viên trong gia đình cô cũng gây chú ý không kém. Mới đây nhất, bạn gái Đoàn Văn Hậu chia sẻ một vài hình ảnh chụp cùng em trai để chúc mừng sinh nhật cậu bạn. Cô viết: "Happy birthday ông cụ non. Doãn Hoàng Minh. Xin mãi mới chịu chụp!". Ngay lập tức, cậu em vợ tương lai của Đoàn Văn Hậu chiếm trọn spotlight từ cư dân mạng. Ở tuổi 14, em trai Doãn Hải My có tên Hoàng Minh đã sở hữu chiều cao khủng và có mái tóc xù lãng tử như nam thần xứ Hàn. Em vợ tương lai của Đoàn Văn Hậu được netizen dự đoán sẽ là một soái ca trong tương lai không xa. Cách đây 1 năm, em trai của Hải My đã sở hữu chiều cao 1m77. Cậu bạn thời điểm đó mới học lớp 8 nên đây có thể nói là một chiều cao rất lý tưởng. Trong tương lai, Hoàng Minh dự vẫn còn cao nữa. Với con số này, cậu bạn cũng chính thức vượt mặt chị gái xinh đẹp. Được biết, Doãn Hải My cao 1m73 cùng số đo 3 vòng hoàn hảo 82 - 56 - 92 cm. Đoàn Văn Hậu cũng có mối quan hệ rất thân thiết với Hoàng Minh. Còn nhớ dịp sinh nhật trước đây của em trai Doãn Hải My, Văn Hậu khoe bức ảnh vui vẻ bên Hoàng Minh kèm theo lời chúc: "Happy birthday". Tuyển thủ Việt còn tag cả tên Hoàng Minh vào bài viết. Trước đó, chân sút Thái Bình cũng có lần khoe ảnh cùng em trai út Doãn Hải My. Qua đây có thể thấy, Đoàn Văn Hậu rất thân thiết với các thành viên trong gia đình bạn gái. Ảnh: Tổng hợp

