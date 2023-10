Trước khi vốn hóa “bốc hơi” hơn 16.000 tỷ đồng, cổ phiếu Masan (MSN) thế nào?

Chủ tịch Masan rời BXH “tỷ phú đô la”



Theo cập nhật mới nhất Forbes, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) đã rời khỏi bảng xếp hạng các tỷ phú đô la trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam chỉ còn 5 tỷ phú bao gồm ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Đình Long, ông Trần Bá Dương và ông Hồ Hùng Anh.

Theo đó, trong tuần giao dịch 23 - 27/10 vừa qua, mã MSN của Tập đoàn Masan liên tiếp ghi nhận những kết quả kém tích cực. Cổ phiếu MSN có 4/5 phiên giảm, thị giá mất hơn 16,2%, đưa mã cổ phiếu này lọt Top 10 cổ phiếu giảm sâu nhất sàn HOSE, vốn hóa công ty bị “bốc hơi” hơn 16.000 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/10, cổ phiếu MSN có giá 57.800 đồng/cp, giảm 38% so với đầu năm. Đây cũng là mức giá thấp nhất của cổ phiếu này trong 2 năm qua. 

Như vậy, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang không còn đạt được mức 1 tỷ USD trở lên. Vào đầu tuần trước, tài sản của ông Quang còn ở mức 1 tỷ USD. Cuối tháng 9, con số này là 1,1 tỷ USD.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Quang rớt khỏi danh sách tỷ phú USD. Hồi cuối năm 2019, ông Quang cũng từng rớt khỏi danh sách của Forbes sau khi lần đầu tiên lọt vào danh sách những tỷ phú USD giàu nhất năm 2018.

Tài sản của ông Quang giảm trong bối cảnh cổ phiếu MSN lao dốc xuống đáy 2 năm, từ trên 140.000 đồng/cp hồi cuối năm 2021 về mức 58.000 đồng/cp như hiện tại.

Theo số liệu thống kê, ông Quang hiện chỉ nắm giữ 15% cổ phiếu MSN của Masan. Tuy nhiên, ông Quang đang gián tiếp nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu MSN thông qua CTCP Masan và Hoa Hướng Dương, tương đương gần 45% cổ phần Masan. Ông Quang cũng nắm giữ hơn 9,4 triệu cổ phiếu Techcombank (TCB).

Cổ phiếu MSN vẫn tiềm năng

Trong nửa đầu năm 2023, bất chấp môi trường vĩ mô đầy thách thức, hiệu quả hoạt động của Masan vẫn đạt được những kết quả tích cực, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến chiến lược nhằm đón đầu sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng trong nửa cuối năm 2023. The CrownX đạt mức tăng trưởng doanh thu và EBITDA lần lượt là 8% và 28% trong quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái.

Masan Consumer Holdings ghi nhận kết quả tích cực trên toàn bộ danh mục hàng tiêu dùng nhanh với tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện lên đến 44%. Bên cạnh đó, để phục vụ tốt hơn người tiêu dùng thành thị và nông thôn, WinCommerce đã thí điểm thành công mô hình cho 230 cửa hàng WIN và WinMart+ nông thôn. Các mô hình mới này đã mang lại sự cải thiện đáng kể về năng suất bán hàng và tỷ suất lợi nhuận hoạt động cho các cửa hàng được chuyển đổi.

Cuối tháng 9/2023, một trong những công ty hàng đầu và lâu đời nhất thế giới trong dịch vụ tài chính, lĩnh vực ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản, J.P.Morgan đưa ra dự báo về tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu Masan (HOSE: MSN). Cụ thể, J.P.Morgan dự báo giá mục tiêu của cổ phiếu MSN trong 2024 là 102.000 đồng/cổ phiếu, EPS tăng trưởng kép trung bình hàng năm trong giai đoạn 2032 – 2025 đạt 36%.

Theo J.P.Morgan, với vị thế dẫn đầu trong một thị trường bán lẻ lớn và đầy tiềm năng, cùng những nỗ lực phân bổ vốn tập trung vào mảng cốt lõi tiêu dùng, bán lẻ, và sự phát triển của thị trường tiêu dùng hiện đại, cổ phiếu Masan trở thành một trong những đại diện tốt nhất cho câu chuyện tiêu dùng hấp dẫn của Việt Nam.

Bên cạnh đó, mới đây, Bain Capital, 1 “ông lớn” quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới đã cam kết rót vào Masan tối thiểu 200 triệu USD cho khoản đầu tư đầu tiên tại Việt Nam. Đơn vị này mua cổ phần của Masan với giá 85.000 VND/cổ phiếu. Nhận thấy tiềm năng của Masan cũng như “thời điểm vàng” của thị trường tiêu dùng tại Việt Nam, Bain Capital cam kết đồng hành, đầu tư lâu dài vào Masan.

9 tháng đầu năm, Masan “lỗ lãi” sao?

Theo BCTC mới nhất của Masan Group, doanh thu thuần 9 tháng năm 2023 đạt 57.470 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cho cổ đông thiểu số (NPAT Pre - MI) là 1.353 tỷ đồng. Số dư tiền mặt hợp nhất của Masan, bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền, là 14.258 tỷ đồng vào cuối quý III/2023. Ngoài ra, dòng tiền tự do được cải thiện liên tục qua nhiều quý, đạt 2.202 tỷ đồng trong quý III/2023 so với chỉ 125 tỷ đồng trong quý III/2022.

Cũng theo báo cáo của Masan, mảng kinh doanh tiêu dùng bao gồm WinCommerce (WCM), Masan Consumer Holdings (MCH), Masan MEATLife (MML) và Phúc Long Heritage (PLH) ghi nhận lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) tăng trưởng 45,5% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 47,3% trong quý III/2023 so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan. (Ảnh: MSN).

The CrownX (công ty hợp nhất MCH và WCM) đạt doanh thu 41.704 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023 và 14.869 tỷ đồng trong quý III/2023, tăng lần lượt 2,4% và 1,2% so với cùng kỳ. EBITDA của The CrownX đạt 5.622 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023 và 2.116 tỷ đồng trong quý III/2023, tăng lần lượt 11,4% và 13,6% so với cùng kỳ.

WCM gần đạt điểm hòa vốn EBIT lần đầu tiên kể từ sau Covid-19. Doanh thu thuần tăng 2,1% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 3,3% trong quý III/2023 so với cùng kỳ nhờ mở cửa hàng mới.

WCM đã mở mới 245 siêu thị mini (WinMart+) và 2 siêu thị (WinMart) trong 9 tháng đầu năm 2023. Tính đến cuối tháng 9/2023, chuỗi WinCommerce có 3.586 điểm bán trên toàn quốc. Trong quý II/2023, WCM chia sẻ kế hoạch cải tạo các cửa hàng WinMart+ hiện có ở khu vực thành thị và nông thôn. Các cửa hàng này sẽ được cải tạo lại theo mô hình WIN “All That You Need” mới ở khu vực thành thị và WinMart+ Rural ở khu vực nông thôn. Là động lực tăng trưởng LFL chính, hoạt động cải tạo này hoàn thành tiến độ ngoài mong đợi, đạt được xấp xỉ 45% và xấp xỉ 95% kế hoạch cải tạo 6 tháng cuối năm lần lượt cho cửa hàng WIN và WinMart+ Rural.

9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Masan Consumer Holdings đạt 20.376 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ. Doanh thu LFL của MCH tăng trưởng 10,5%, đạt biên lợi nhuận gộp 44,3% trong 9 tháng đầu năm 2023, tăng 430 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý III/2023, biên lợi nhuận gộp của Masan Consumer Holdings ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử là 45,6% giúp thúc đẩy biên EBITDA lên mức 26%.

Bên cạnh đó, doanh thu của Masan MEATLife tăng 61,1% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 47,5% trong quý III/2023 so với cùng kỳ, nhờ doanh số tăng mạnh hơn trên hầu hết các phân khúc sản phẩm, đặc biệt là thịt chế biến với mức tăng trưởng vượt trội 35,9% trong 9 tháng đầu năm 2023 và tăng trưởng 23,1% trong quý III/2023 so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, trong quý III/2023, biên lợi nhuận gộp Masan MEATLife là 18,6%, tăng 260 điểm cơ bản so với mức 16,0% của quý III/2022.

Phúc Long Heritage (PLH) cũng đã cải thiện khả năng sinh lời bằng cách cơ cấu hợp lý số kiosk. Biên lợi nhuận EBITDA cải thiện lên 20,8% trong quý III/2023 so với 17,0% trong quý II/2023 do việc phân bổ lại các kiosk Phúc Long tại WinMart/WinMart+. Trong quý III/2023, Phúc Long Heritage mở mới 6 điểm bán. Các cửa hàng PLH ngoài WCM có doanh thu tăng trưởng nhẹ, đạt 876 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023.