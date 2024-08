Transimex đăng ký bán 500.000 cổ phiếu CLX, giảm sở hữu tại Cholimex

Transimex muốn bán 500.000 cổ phiếu CLX, giảm tỷ lệ sở hữu tại Cholimex

Theo đó, Công ty cổ phần Transimex (HoSE: TMS) dự kiến bán 500.000 cổ phiếu CLX của CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn - Cholimex từ ngày 27/08 đến 25/09 qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện TMS đang nắm giữ hơn 25,28 triệu cổ phiếu CLX (tỷ lệ 29,2%). Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của TMS tại Cholimex sẽ giảm xuống còn hơn 24,78 triệu cổ phiếu (28,6%).

Được biết, TMS thực hiện giao dịch này nhằm hiện thực hóa lợi nhuận và bổ sung nguồn vốn cho các dự án đầu tư tiềm năng khác của công ty. Từ năm 2016, TMS đã đầu tư hơn 300 tỷ đồng vào CLX để sở hữu 35% cổ phần, nhưng đã liên tục thoái vốn trong những năm qua. Gần đây nhất, từ 22/07 đến 21/08, TMS bán 101.000 trong 500.000 cổ phiếu CLX do biến động giá thị trường không thuận lợi.

Trong quý II/2024, Cholimex (CLX) báo cáo doanh thu thuần đạt 132,2 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 48,2 tỷ đồng, tăng 9,8%, trong đó lợi nhuận Công ty mẹ đạt 48 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm 2024, CLX ghi nhận doanh thu thuần 258,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 95,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 2,8% và 7,3% so với cùng kỳ. Công ty mẹ lãi gần 95 tỷ đồng.

Cholimex đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 là 660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 183,94 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2% so với năm 2023. Tính đến cuối tháng 6, CLX đã hoàn thành gần một nửa chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trên sàn chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/08, cổ phiếu CLX giảm 0,62%, xuống còn 16.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến thị giá cổ phiếu CLX trong thời gian qua

Về phía Transimex, công ty vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu TMSH2426001 trị giá 100 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Lô trái phiếu này gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, phát hành vào ngày 13/8/2024 và đáo hạn vào ngày 13/8/2026.

Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu "ba không": không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và không có tài sản đảm bảo, với lãi suất cố định 9,5%, trả lãi 6 tháng/lần. Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, và Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) tham gia làm tổ chức liên quan.

Hiện Transimex đang có thêm 2 lô trái phiếu khác đang lưu hành: lô TMSH2126001 và lô TMSH2326001, mỗi lô trị giá 300 tỷ đồng, đáo hạn lần lượt vào ngày 13/08/2026 và 09/06/2026.

Công ty cổ phần Transimex (TMS)

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Transimex (TMS) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 53,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 247 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2023. Tuy nhiên, do chi phí tài chính, chi phí bán hàng, và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 64 tỷ đồng, giảm 17,9%.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Transimex là 7.699 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 3,8%, còn 1.748 tỷ đồng. Nợ phải trả của công ty tăng 5,2%, lên 2.886 tỷ đồng, với nợ ngắn hạn chiếm 1.009 tỷ đồng, tăng 6,4%. Vay và nợ thuê tài chính đạt 2.264 tỷ đồng, chiếm 78,44% tổng nợ phải trả.