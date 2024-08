Điều chưa biết về dâu tây giá tiền triệu, khách vẫn đua nhau mua

Dâu tây là loại trái cây hạng sang được ưa chuộng trên thị trường, trong đó đắt đỏ nhất phải kể đến dâu tây Bạch Tuyết. Ảnh: Internet Dâu tây Bạch Tuyết được xếp vào một trong những loại quả đắt đỏ nhất thế giới. Loại quả này có nguồn gốc từ Nam Mỹ, từng gần như tuyệt chủng trên thế giới. Ảnh: Rocket Gardens Năm 2010, dâu tây Bạch Tuyết được nông dân Hà Lan, Bỉ "hồi sinh" thành công, nhân giống thành dâu tây thương mại và người Nhật Bản nhập về trồng. Ảnh: The Guardian Tại Nhật Bản, dâu tây Bạch Tuyết được gọi là giống Shiroi Houseki (White Jewel) vì vỏ dâu có màu trắng, hạt thường có màu đỏ. Ảnh: MomoBud Dâu tây được trồng trong nhà kính để hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nhiệt độ, ánh sáng, nước và phân bón cần thiết cho sự phát triển của cây đều được kiểm soát bằng máy tính. Ảnh: Green View Garden Tại Việt Nam, dâu tây Bạch Tuyết trồng thành công tại Đà Lạt từ năm 2020. Thời điểm mới xuất hiện, dâu tây Bạch Tuyết trồng tại Việt Nam giá khoảng 2 triệu đồng/kg. Ảnh: Minh Phương Fruit Hiện tại, giá dâu tây Bạch Tuyết Đà Lạt đã hạ nhưng vẫn dao động từ 260.000-1.000.000 đồng/kg, tùy size. Ảnh: Báo Lâm Đồng Dâu tây Bạch Tuyết có màu xanh, khi chuyển chuyển dần sang màu trắng, mắt dâu màu chấm bi đỏ đẹp mắt. Quả dâu có vị ngọt đậm đà, mùi thơm như dứa... Ảnh: HoaquaNhat Dâu tây Bạch Tuyết đắt đỏ một phần là do khó trồng, khâu chăm sóc cũng rất cầu kỳ và nhạy cảm với thời tiết nên sản lượng ít hơn các loại khác. Ảnh: Vuonsaigon Thêm nữa, dâu tây Bạch Tuyết cũng khó bảo quản. Khi thu hoạch, nếu không may bị giập nhẹ là không thể bán ra thị trường vì hôm sau sẽ hỏng. Ảnh: Vuonsaigon

