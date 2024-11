TP HCM: Huyện Hóc Môn đã tìm được nhà thầu xây dựng trường THCS Thị trấn

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 01/11/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn đã phê duyệt Quyết định 1786/QĐ-QLDA cho liên danh Công ty CP thiết kế tư vấn và đầu tư xây dựng công trình và Công ty CP thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy Thịnh Phát trúng gói XL1: Xây dựng với giá 76,72 tỷ đồng, thực hiện 330 ngày (giá gói thầu 75 tỷ đồng, sau điều chỉnh dự toán 77,145 tỷ đồng).

Kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn MSC

Tại gói thầu này Liên danh Bình Minh - Tây Bắc (Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh và Công ty TNHH thương mại dịch vụ thiết bị PCCC Tây Bắc) trượt thầu do nhà thầu có E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu E-HSMT; Liên danh Gia Thắng và Gia Thy (Công ty CP đầu tư xây dựng Gia Thắng và Công ty CP đầu tư Gia Thy) trượt thầu do Nhà thầu có E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; Công ty CP xây dựng U&I trượt thầu do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu E-HSMT; Công ty CP xây dựng Phú An Thịnh trượt thầu do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.