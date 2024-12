TP HCM: Cty Phú Thiên Lộc 1 ngày trúng 2 gói thầu xây lắp tại Quận 12

Trong 1 ngày trúng 2 gói thầu

Ngày 26/11/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12 (TP HCM) đã công bố 2 quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu, thuộc lĩnh vực xây lắp, thực hiện tại Quận 12. Đáng chú ý, cả 2 gói thầu trên, duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc tham gia dự thầu và trúng thầu. Cụ thể:

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12 - ông Từ Nguyễn Đức Bằng đã ký Quyết định số 921/QĐ-QLDA về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp - cải tạo vỉa hè, phát triển mảng xanh đường Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thới Hiệp (trước Nhà văn hóa Tân Thới Hiệp và Trường Mầm non Sơn Ca 6), thuộc Dự án Cải tạo vỉa hè, phát triển mảng xanh đường Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thới Hiệp (trước Nhà văn hóa Tân Thới Hiệp và Trường Mầm non Sơn ca 6). Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc trúng gói thầu với giá 992.776.132 đồng (loại hợp đồng trọn gói), thực hiện trong 20 ngày.

Quyết định số 921/QĐ-QLDA về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp - cải tạo vỉa hè, phát triển mảng xanh đường Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thới Hiệp (trước Nhà văn hóa Tân Thới Hiệp và Trường Mầm non Sơn Ca 6). Nguồn: MSC



Dự án có tổng mức đầu tư 1.156.165.591 đồng; sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính - chăm sóc khuôn viên cây xanh năm 2024.

Cùng ngày, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12 - ông Từ Nguyễn Đức Bằng cũng đã ký Quyết định số 922/QĐ-QLDA về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp - cải tạo vỉa hè, phát triển mảng xanh đường Trung Mỹ Tây 2A, phường Trung Mỹ Tây, thuộc Dự án Cải tạo vỉa hè, phát triển mảng xanh đường Trung Mỹ Tây 2A, phường Trung Mỹ Tây. Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc trúng gói thầu với giá 571.367.936 đồng, thực hiện trong 20 ngày.

Dự án có tổng mức đầu tư 670.015.624 đồng; sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính - chăm sóc khuôn viên cây xanh năm 2024.

Quyết định số 922/QĐ-QLDA về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp - cải tạo vỉa hè, phát triển mảng xanh đường Trung Mỹ Tây 2A, phường Trung Mỹ Tây. Nguồn: MSC



Trước đó, ngày 14/11/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12 đã ký Quyết định số 902/QĐ-QLD về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu xây lắp - sửa chữa Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ. Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc trúng thầu với giá 1.875.934.447 đồng (đã bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng). Trong đó: Chi phí xây dựng (1.876.673.647 đồng); giá trị vật tư – thiết bị thu hồi (-739.200 đồng); loại hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng 40 ngày (kể cả ngày lễ và chủ nhật).

Tại gói thầu, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Đầu tư xây dựng BMT bị trượt thầu, do không đáp ứng yêu cầu năng lực kỹ thuật của E-HSMT được duyệt.

Gói thầu trên, thuộc Dự án Sửa chữa Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ, có tổng mức đầu tư 2.174.000.000 đồng, nguồn vốn thực hiện từ kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ - sự nghiệp xã hội. Dự án được UBND Quận 12 (TP. HCM) phê duyệt tại Quyết định số 7220/QĐ-UBND-ĐT ngày 18/10/2024.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc (địa chỉ tại Khu phố 1, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM) thành lập năm 2011; lĩnh vực kinh doanh là hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hữu Nha.

Công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu quốc gia từ 31/8/2016; đã tham gia và trúng 42/72 gói thầu, trượt 28 gói thầu, 2 gói đang đợi kết quả. Tổng giá trị trúng thầu gần 143,9 tỷ đồng; trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập gần 64,4 tỷ đồng (có gần 3,2 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc đã từng liên danh với 5 nhà thầu, trúng 4/4 gói thầu (trong vai trò liên danh).

Công ty tham gia đấu thầu chủ yếu tại TP HCM; ngoài ra còn tham gia đấu thầu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận và một số địa phương khác.

Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc đã tham gia dự thầu và trúng thầu của các đơn vị mời thầu như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12 (14/15 gói thầu), Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Minh Tiến (11/14 gói thầu). Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, công ty cũng đã tham gia dự thầu 6 gói thầu, nhưng chưa trúng gói nào…

Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc hiện đang đợi kết quả 2 gói thầu:

Gói thầu Xây lắp, có giá 1.235.624.848 đồng, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè), hoàn thành mở thầu vào ngày 07/11/2024, do Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân làm chủ đầu tư. Gói thầu với 5 nhà thầu tham dự gồm Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuệ An, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Việt Hưng Phát, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng An Gia Nguyễn, Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc dự thầu với giá 1.223.070.666 đồng.

Gói thầu Thi công xây dựng có giá 11.762.903.811 đồng thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Tân Thuận Tây, Quận 7 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia (bên mời thầu) hoàn thành mở thầu vào ngày 25/11/2024. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc dự thầu với giá 11.656.865.476 đồng cùng với 3 nhà thầu khác là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Quảng cáo Phú Mỹ, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Long Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn (liên danh chính Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Long) và Công ty TNHH Xây dựng - Giao thông Tùng Đạt.