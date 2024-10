TP HCM: An Lạc Việt trúng gói cung cấp dịch vụ trải nghiệm trường Nguyễn Chí Thanh

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh có địa chỉ tại Khu Phố 3, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh; người đại diện Lại Thị Bạch Hường.

Ngày 9/12/2023, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh cũng phê duyệt Quyết định 539/QĐ-NCT công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu Chương trình học tập trải nghiệm, ngoại khóa cho học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh năm học 2023 – 2024 có giá 1.179.392.400 đồng. Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch An Lạc Việt trúng thầu với giá 1.179.392.400 đồng. Tại gói thầu này Công ty TNHH du lịch SA CO trượt thầu do Nhà thầu hạng 1 về giá trúng, giá dự thầu cao hơn giá gói thầu.