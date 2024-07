TP HCM: Ai sẽ thực hiện nâng cấp đường Bà Tỵ ở Bình Chánh?

Cuộc đua của 2 nhà thầu

Ngày 9/7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh (chủ đầu tư) và Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển xây dựng Hoàng Quân (bên mời thầu) đã hoàn thành mở Gói thầu số 1: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước trị giá hơn 51,454 tỷ đồng.

Nguồn MSC

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, Gói thầu số 1: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước có 2 nhà thầu tham dự là: Liên danh Hữu Thành-Bình Trị-Thiên Quốc An dự thầu với giá 51,451 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm còn 50,783 tỷ đồng) và Công ty CP đầu tư xây dựng Nam Bình Dương dự thầu với giá 51,139 tỷ đồng.

Gói thầu nêu trên thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bà Tỵ, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh được UBND TP HCM phê duyệt tại Quyết định 346/QĐ-SGTVT ngày 13/3/2024 có tổng mức đầu tư hơn 119,587 tỷ đồng.

Nguồn MSC

Ngày 14/5/2024, UBND huyện Bình Chánh ban hành Quyết định 326/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng Công trình Nâng cấp, mở rộng đường Bà Tỵ, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Theo đó dự toán được phê duyệt gói thầu xây dựng Công trình Nâng cấp, mở rộng đường Bà Tỵ, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh với tổng dự toán hơn 58,368 tỷ đồng với 11 gói thầu liên kết. Trong đó Gói thầu số 1: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước có giá hơn 51,454 tỷ đồng; Gói thầu số 2: Xây dựng hệ thống chiếu sáng hơn 5,108 tỷ đồng; gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có giá 1,308 tỷ đồng...

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển xây dựng Hoàng Quân tổ chức mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức 'một giai đoạn một túi hồ sơ'.

Nếu chỉ xét về giá đã được công bố công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thông qua Biên bản mở thầu, Liên danh Hữu Thành-Bình Trị-Thiên Quốc An đang có lợi thế về giá khi dự thầu sau giảm còn 50,783 tỷ đồng...

Năng lực nhà thầu

Liên danh Hữu Thành-Bình Trị-Thiên Quốc An (do Công ty CP xây dựng và thương mại Hữu Thành và Công ty TNHH thương mại - dịch vụ & xây dựng Thiên Quốc An làm đại diện liên danh).

Công ty CP xây dựng và thương mại Hữu Thành có địa chỉ tại phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM; thành lập năm 2017 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật ông Đoàn Biên Thùy.

Theo tìm hiểu của PV từ tháng 5/2020 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 40/53 gói, trượt 9 gói, 3 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 954,299 tỷ đồng (với hơn 1,672 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 124,235 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 821 tỷ đồng.

Từng đấu với 39 nhà thầu tháng 20/30 gói, thua 9 gói, 1 gói chưa có kết quả; liên danh với 16 nhà thầu thắng 13/13 gói.

Thường tham gia và trúng thầu của một số bên mời thầu như Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Trọng Tín; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai; Công ty TNHH tư vấn và quản lý xây dựng Toàn Tâm; Công ty CP Phan Vĩnh Thuận; Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Hoàng Quân...

Ngày 30/5, Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) đã phê duyệt Quyết định số 75/QĐ-BQL công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu ( KQLCNT) Gói thầu số 9 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng; theo đó, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hữu Thành trúng thầu với giá 17,344 tỷ đồng (giá gói thầu 17,878 tỷ đồng), thực hiện trong 300 ngày.

Cũng trong tháng 5/2024, ngoài gói thầu đã được Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu phê duyệt KQLCNT nêu trên, ngày 9/5, Khu Quản lý đường bộ IV đã phê duyệt Quyết định số 553/QĐ-KQLĐBIV Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hữu Thành trúng thầu gói thầu thi công sửa chữa, thuộc Dự án Sửa chữa khe co giãn cầu Phú Quới 1, Km2047+187; cầu Cái Vồn Lớn, Km2062+851; vuốt dốc cầu Phú Quới 1; cầu Phú Quới 2 Km2047+187; cầu Mù U 1; cầu Mù U 2 Km2055+052; sửa chữa taluy cầu Tân Quới Đông Km2033+105 (mố B), Quốc lộ 1 (tỉnh Vĩnh Long), có giá 3,581 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 3,713 tỷ đồng).

Trước đó (13/3) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đã phê duyệt Quyết định số 44/QĐ-BQLDA liên danh Công ty TNHH Tuấn Lợi - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hữu Thành trúng thầu Gói thầu số 1: Thi công nâng cấp cầu Thôn 6, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, thuộc Dự án Nâng cấp cầu Thôn 6, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, có giá 11,012 tỷ đồng, thực hiện trong 290 ngày (giá gói thầu 11.124 tỷ đồng).

Ngày 30/1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Quyết định số 113/QĐ-BQLDACTGT liên danh Công ty CP Xây dựng 201 - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hữu Thành) trúng thầu Gói thầu số 20 (xây dựng): Xây dựng cầu số 1, 2, 3, thuộc Dự án Đường Xuân Quế đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ và TP. Long Khánh (tỉnh Đồng Nai), trị giá hơn 70 tỷ đồng, thực hiện trong 540 ngày (giá dự toán gói thầu 70,479 tỷ đồng).

Ngày 3/1, Ban Quản lý dự án đường sắt đã phê duyệt Quyết định số 03/QĐ-BQLDAĐS liên danh Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội - Công ty CP Đường sắt Sài Gòn - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hữu Thành - Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn trúng thầu Gói thầu XL-NTSG2-3: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km1619+900 - Km1710+900 (thuộc các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai), thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM, có giá 216,624 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 216,799 tỷ đồng), thực hiện trong 600 ngày...

Công ty TNHH thương mại - dịch vụ & xây dựng Thiên Quốc An có địa chỉ tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương; người đại diện pháp luật là ông Vương Đức Thiên.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 7/2023 đến nay đã tham gia 6 gói trúng 2 gói, trượt 3 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 8,079 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập.

Ngày 18/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi phê duyệt Quyết định 3702/QĐ-BQL công nhận KQLCNT gói xây lắp thuộc dự án Sửa chữa cải tạo, trang bị thiết bị phục vụ công tác thực hiện mô hình hạ tầng số cho các ấp: Phước Hưng, Bàu Điều, Bàu Điều Thượng, Mây Đắng, Mít Nài, Vườn Trầu cho Công ty TNHH thương mại - dịch vụ & xây dựng Thiên Quốc An trúng thầu với giá 3,318 tỷ đồng (giá gói thầu 3,318 tỷ đồng).

Ngày 27/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn phê duyệt Quyết định 1029/QĐ-QLD công nhận KQLCNT gói XL: Thi công xây dựng công trình: (4.1) + (4.2) thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Tam Đông 8 cho Công ty TNHH thương mại - dịch vụ & xây dựng Thiên Quốc An trúng thầu với giá 4,760 tỷ đồng (giá gói thầu 4,930 tỷ đồng).

Công ty CP đầu tư xây dựng Nam Bình Dương có địa chỉ tại KP Phú Hội, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương; thành lập năm 2017 với loại hình Công ty Cổ phần; người đại diện pháp luật Nguyễn Hồng Thực.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 4/2021 đến nay đã tham gia và trúng 3/8 gói thầu, trượt 4 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 45,6 tỷ đồng trong đó với vai trò độc lập hơn 37,882 tỷ đồng với vai trò liên danh hơn 7,748 tỷ đồng.