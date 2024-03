Gói thầu 6,6 tỷ ở quận Bình Tân về tay nhà thầu ‘quen’?

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu xây lắp thuộc công trình: Sửa chữa Nhà bia ghi danh Liệt sĩ 10 phường (mã TBMT: IB2400032274) đã hoàn thành mở thầu lúc 11 giờ 24 phút ngày 07/03/2024, với 1 nhà thầu dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang (Công ty Nhà An Khang, giá dự thầu 6.600.430.000 đồng; giá dự thầu sau giảm: 6.600.430.000 đồng).

Trước đó, ngày 26/01/2024, UBND Quận Bình Tân phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Nhà bia ghi danh Liệt sĩ 10 phường, với tổng mức đầu tư 7.626.547.000 đồng, từ nguồn vốn ngân sách quận. Trong đó, gói thầu IB2400032274, có giá 6.658.363.320 đồng.

Đến 8 giờ 30 phút, ngày 15/3, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu IB2400032274 vẫn đang trong tình trạng xét thầu.

Công ty Nhà An Khang (địa chỉ: Số 18 đường số 4, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM) được thành lập ngày 7/11/2012, tham gia mạng đấu thầu quốc gia ngày 22/2/2018, do ông Phan Hoàng Nguyên làm giám đốc (đại diện pháp luật).

Đến nay, Công ty Nhà An Khang có quan hệ với 8 bên mời thầu, đã tham gia 57 gói thầu, trúng 52 gói, trượt 3 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu: 107.915.336.644 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 90.553.904.376 đồng; tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh:17.361.432.268 đồng; tỉnh thành tham gia thầu nhiều nhất là TP HCM với 50 gói).

Ngày 14/3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân có văn bản phản hồi số 475/BQLDA, về việc kiểm tra và cung cấp thông tin cho Báo Tri thức và Cuộc sống.

Theo văn bản, gói thầu xây lắp thuộc Công trình sửa chữa nhà bia, ghi danh liệt sĩ 10 phường do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân làm chủ đầu tư và tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng , giá gói thầu công khai trên hệ thống mua sắm công, thời gian đăng tải Thông báo mời thầu tuân thủ theo quy định của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội. Do đó, số lượng nhà thầu tham gia dự thầu và dự thầu với giá bao nhiêu là yếu tố khách quan do nhà thầu quyết định dựa trên cơ sở yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Văn bản cũng cho biết, Công ty Nhà An Khang đã từng tham gia gói thầu thuộc dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân làm chủ đầu tư.

