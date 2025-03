Tiềm lực Sembcorp rót hơn 1.300 tỷ đầu tư KCN

Mới đây, thông tin trên báo Dân Trí cho biết, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, vừa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 (gọi tắt VSIP Nghệ An 3) cho lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp đến từ Singapore.

Toàn cảnh Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Dự án VSIP Nghệ An 3 có diện tích hơn 181ha và tổng vốn đầu tư 52,5 triệu USD, tương đương hơn 1.325 tỷ đồng. Dự án sẽ hoạt động trong vòng 50 năm kể từ khi được chấp thuận và sẽ được xây dựng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, dự kiến khởi công vào quý IV năm nay. Đây là khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ VSIP thứ 3 tại Nghệ An, sau VSIP Nghệ An 1 và VSIP Nghệ An 2.

Được biết, Tập đoàn Sembcorp đầu tư vào Việt Nam thông qua Sembcorp Development (SCD) trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản…

Từ năm 1996, SCD hợp tác cùng với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC Corp) thành lập Công ty Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore để triển khai các dự án VSIP.