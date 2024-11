Soi lợi nhuận của KCN Amata Biên Hòa, Amata Long Thành và Amata Hạ Long

Trong khi Công ty TNHH Thành phố Amata Long Thành và Công ty TNHH Đô thị Dịch vụ Amata Long Thành 1 chưa phát sinh doanh thu, thì ở mảng khu công nghiệp gồm CTCP Đô thị Amata Biên Hòa (Amata City Biên Hòa), CTCP Đô thị Amata Long Thành (Amata City Long Thành) và CTCP Đô thị Amata Hạ Long (Amata City Hạ Long) đã có doanh thu nhưng lợi nhuận cũng biến động thất thường nhưng đã có đóng góp đáng kể cho CTCP Đại chúng Amata VN.

Gần đây nhất, 6 tháng đầu năm 2024, Đại chúng Amata VN ghi nhận tới gần 240 tỷ đồng cổ tức từ Amata City Biên Hòa (210 tỷ) và Amata City Hạ Long (31 tỷ). Ngoài ra, tháng 5/2024, Đại chúng Amata VN còn thu về khoản lãi gần 180 tỷ đồng từ việc bán 20% vốn tại Đô thị Amata Hạ Long và giảm sở hữu xuống còn 80%.

Do đó, 6 tháng đầu năm 2024, Đại chúng Amata VN đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 132 tỷ đồng, khả quan hơn mức lỗ gần 63 tỷ đồng của cùng kỳ 2023. Nhưng riêng lẻ lại ghi nhận lợi nhuận trước thuế tới gần 402 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2024, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Đại chúng Amata VN lên tới 1.937 tỷ đồng.

Còn theo Báo cáo tài chính năm 2023 của Đô thị Amata Biên Hòa, doanh thu thuần năm 2023 chỉ đạt 309,5 tỷ đồng, giảm mạnh 64,7% so mức 877 tỷ đồng của năm 2022. Do đó, lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh 74,8% so năm 2022, về còn 134,8 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Amata City Biên Hòa giảm 10,3% so đầu kỳ, xuống còn 3.854 tỷ đồng. Nợ phải trả 3.030,9 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ còn 823 tỷ đồng, tức nợ phải trả gấp 3,68 lần vốn chủ sở hữu.

Ngược lại, Đô thị Amata Long Thành và Đô thị Amata Hạ Long lại có sự đột biến trong kết quả kinh doanh năm 2023.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính năm 2023 của Đô thị Amata Long Thành, doanh thu thuần đột biến lên 740,7 tỷ đồng, so mức 18 triệu đồng của năm 2022. Mặc dù chi phí lãi vay chiếm 120 tỷ đồng, tăng 80% so mức 66,7 tỷ đồng của năm 2022, và lợi nhuận khác âm hơn 8 tỷ đồng.

Dù vậy, Amata Long Thành vẫn đạt 82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi năm 2022 lỗ 78 tỷ đồng.

Amata City Hạ Long

Còn Đô thị Amata Hạ Long cũng ghi nhận một năm 2023 kinh doanh khởi sắc khi doanh thu thuần đột biến gấp 3 lần năm 2022 khi đạt 1.952 tỷ đồng. Các loại chi phí của Đô thị Amata Hạ Long đều tăng mạnh như chi phí tài chính gấp 5,2 lần khi chiếm 89,5 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng khi chiếm lần lượt là 17,9 tỷ đồng và 22,5 tỷ đồng…

Amata Hạ Long vẫn đạt 169 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2023, gấp 3,3 lần năm 2022.

Về chi phí thuế, Amata Hạ Long phát sinh hơn 60 tỷ đồng trong năm 2023 trong khi năm 2022 khoản này bằng 0; Đồng thời, Công ty còn được hoàn nhập 35,3 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, trong khi năm 2022 tốn 8,6 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận sau thuế của Amata Hạ Long đạt mức khả quan tới 144 tỷ đồng trong năm 2023, gấp 3,4 lần mức 41,8 tỷ của năm 2022.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Amata Hạ Long tăng thêm 39,5% so đầu kỳ, lên 2.535 tỷ đồng. Trong đó có sự tăng trưởng mạnh ở khoản mục Tiền và các khoản tương đương với 194 tỷ đồng (gấp 13,9 lần đầu kỳ); Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng nhẹ lên 1.413 tỷ đồng…

Nợ phải trả của Amata Long Thành ở mức 1.890 tỷ đồng, trong đó chiếm lớn nhất là chi phí phải trả ngắn hạn với 347 tỷ đồng, còn vay nợ tài chính ngắn hạn là 207,6 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác đột biến lên 124 tỷ đồng... Công ty cũng đang vay nợ tài chính dài hạn tới 969,6 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối kỳ là 645,6 tỷ đồng, như vậy nợ phải trả gấp tới 2,9 lần vốn chủ.