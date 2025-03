Cty Duy Minh trúng gói mua sắm hóa chất của BV II Lâm Đồng

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 05/03/2025, Phó giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng - Lê Khắc Đạo đã ký Quyết định số KQ2500037475_2503050851 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm Hóa chất dùng cho máy miễn dịch tự động năm 2024-2025 của Bệnh viện II Lâm Đồng.

Theo quyết định, Công ty TNHH Thiết bị Duy Minh (Công ty Duy Minh) được phê duyệt với giá trúng thầu 3,84 tỷ đồng hầu như không tiết kiệm so với giá dự toán. Tại gói thầu này, Công ty Duy Minh sẽ cung cấp 50 phần/lô thuộc hàng hóa Hóa chấy đa số của hãng Beckman Coulter, Inc., Mỹ; hãng Microgenics Corporation, Mỹ; hãng BIO-RAD, Pháp; hãng Randox Laboratories Ltd., Vương quốc Anh,…

Quang cảnh Bệnh viện II Lâm Đồng. Ảnh I.T

Gói thầu thuộc dự toán cùng tên được Bệnh viện II Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định 73/QĐ-BVIILĐ ngày 03/02/2025, giá dự toán 3,84 tỷ đồng, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện II Lâm Đồng dự toán năm 2024, dự kiến năm 2025.

Đây là lần thứ 2 mà Công ty Duy Minh trúng thầu tại Bệnh viện II Lâm Đồng. Trước đó, tại Gói thầu mua sắm: Vật tư y tế, hóa chất của Bệnh viện II Lâm Đồng năm 2024-2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng tên, Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng - Huỳnh Ngọc Thành đã ký quyết định 1303/QĐ-BVIILĐ ngày 19/12/2024, phê duyệt cho 25 nhà thầu trúng thầu tổng cộng giá trị 24,902 tỷ đồng, trong đó Công ty Duy Minh trúng 2 phần với giá trị trúng là 4,915 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thiết bị Duy Minh có địa chỉ tại quận Tân Phú, TP HCM, thành lập từ từ tháng 7/2013 do bà Nguyễn Hà Phương (SN 1983) là người đại diện pháp luật, vốn điều lệ của doanh nghiệp chỉ vỏn vẹn 1 tỷ đồng (theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 ngày 24/08/2023).

Theo thống kê của PV, tính đến ngày 13/03, doanh nghiệp đã tham gia 309 gói thầu với 275 gói trúng, tổng giá trị trúng thầu hơn 645 tỷ đồng, trong đó vai trò độc lập hơn 491 tỷ. Công ty Duy Minh là một nhà thầu lĩnh vực y tế có năng lực tham gia các gói thầu trải dài ở khắp các tỉnh thành trong nước, chủ yếu ở Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Trà Vinh,…

Công ty Duy Minh thật sự tăng tốc vào cuộc đua mua sắm hàng hóa lĩnh vực y tế trên hệ thống đấu thầu mạng quốc gia từ năm 2023 với 62/66 gói trúng; năm 2024 bùng nổ với 158/167; từ đầu năm 2025 đến nay đã trúng 33/47 gói.

Mới đây, trong ngày 13/03, tại quyết định KQ2500042182_2503130923, Công ty Duy Minh đã được Bệnh viện Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói số 02: Hóa chất xét nghiệm nhóm máu với giá 1,317 tỷ đồng, không tiết kiệm đồng nào so giá gói thầu. Trong gói 02 này, Công ty Duy Minh sẽ cung cấp 8 mặt hàng chủ yếu có xuất xứ từ Tây Ban Nha, Thụy Sĩ.

Được biết, Công ty Duy Minh đã tham gia và trúng tuyệt đối 58/58 gói tại Bệnh viện Vũng Tàu với mức trúng thầu khoảng 10,35 tỷ đồng. Ngoại trừ gói thầu có giá trị hàng tỷ đồng vừa trúng, Công ty Duy Minh chủ yếu được phê duyệt trúng tại Bệnh viện này với giá trị dưới 100 triệu đồng.

Còn trong ngày 12/03, tại quyết định KQ2400553033_2503121519, Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn đã phê duyệt cho 4 nhà thầu khác trúng thầu, trong đó Công ty Duy Minh trúng 23 mặt hàng với giá trị trúng thầu là 1,976 tỷ đồng.