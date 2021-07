Thuận Kiều Plaza làm bệnh viện dã chiến: “Lật” sự thật khiến căn hộ "ế ẩm"

Những ngày qua, thông tin tòa nhà Thuận Kiều Plaza có địa chỉ tại số 190 Hồng Bàng (phường 2, quận 5, TP.HCM) được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đang thu hút sự chú ý của dư luận.



Gần 30 năm qua, Thuận Kiều Plaza thường gắn với lời đồn thổi là tòa nhà “3 cây nhang” giữa lòng Sài Gòn và những câu chuyện ma mị bí ẩn khiến nhiều người cho rằng đấy là nguyên nhân dẫn đến tòa cao ốc không bán được căn hộ. Tuy nhiên, sự thật thực xoay quanh sự thất bại của cao ốc đa phức hợp đầu tiên được xây dựng và từng được coi là biểu tượng phát triển của thành phố lại không mấy người biết.

Thuận Kiều Plaza thường gắn với lời đồn thổi là tòa nhà “3 cây nhang” giữa lòng Sài Gòn. (Ảnh: Zing).

Chọn sai đối tượng

Chung cư Thuận Kiều Plaza được xây dựng vào năm 1994, do Kings Harmony Int MTV của Hồng Kông và Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Sài Gòn 5 (trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV) liên doanh đầu tư.

Theo tiết kế, Thuận Kiều Plaza được xây dựng nhằm chào đón những cư dân từ Hồng Kông chuyển đến sinh sống tại TP.HCM nên những căn hộ bên trong cao ốc này đều được thiết kế theo đúng phong cách của người Hồng Kông, không gian ngột ngạt, nóng bức, diện tích hẹp, trần hạn chế.

Sở dĩ cao ốc có phong cách này vì nhà đầu tư muốn đón đầu lượng người Hồng Kông di cư vào TP.HCM khi đặc khu này được trả lại Trung Quốc năm 1997. Tuy nhiên, chính sách thông thoáng khi tiếp nhận khiến người Hồng Kông ở lại quê hương, việc xây Thuận Kiều để đón đầu coi như thất bại.

Bên cạnh đó, xu hướng nhà ở của người Việt khác hoàn toàn với người Hồng Kông vốn thích không gian thoáng mát. Điều này “góp” nên sự thất bại của Thuận Kiều Plaza.

Chất lượng nhà ở kém

Sau nhiều năm hoạt động, chung cư Thuận Kiều Plaza đã có những dấu hiệu xuống cấp thấy rõ.

Cụ thể, khu chung cư hiện chỉ còn mười mấy hộ sinh sống ở một tòa tháp, trong đó đa phần là cho thuê, hai tòa tháp còn lại hoàn toàn không còn hộ dân nào sinh sống; bên cạnh đó khu trung tâm thương mại cũng chỉ còn lại vài gian hàng thuê rồi dọn đi vì buôn bán ế ẩm...

Chia sẻ với báo chí, các dân cư đã sinh sống tại chung cư Thuận Kiều Plaza cho biết các căn hộ tại đây sau một thời gian sử dụng đã trở lên xuống cấp, ẩm thấp, không gian sống bó hẹp, thiếu khí dẫn tới các thành viên trong gia đình hay mắc bệnh lặt vặt.

Hỏa hoạn đặt dấu chấm hết cho Thuận Kiều Plaza

Vụ hỏa hoạn đầu tiên xảy ra vào cuối tháng 5/2004, tại góc bếp ở tầng 1 của doanh nghiệp nhà hàng hải sản Thuận Kiều.

Theo lời một số nhân chứng, bếp hấp há cảo trong nhà hàng đang đỏ lửa, bất ngờ gas từ đường ống dẫn thoát ra ngoài phát hỏa. Lửa, khói và mùi gas nhanh chóng bao trùm cả khu vực khiến tất cả nhân viên nhà hàng, bảo vệ tòa nhà và những người có mặt đều chạy tán loạn để thoát thân.

May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại lớn do lực lượng Công an và dân phòng địa phương khống chế ngọn lửa trong vòng 15 phút.

Vụ cháy tại Thuận Kiều Plaza vào năm 2009.

Đến sáng ngày 27/12/2009, tại Thuận Kiều Plaza tiếp tục xảy ra một vụ hỏa hoạn khác. Thời điểm này, khói lửa bốc ra nghi ngút tại khu vực nhà bếp thuộc doanh nghiệp nhà hàng hải sản Thuận Kiều ở tầng 2 và nhanh chóng lan sang một số khu vực kế cận.

Phải đến khi có sự xuất hiện của xe cứu hỏa thì mọi người bên trong mới hốt hoảng chạy ra ngoài.

Theo nhân chứng, lúc đầu mọi người thấy tưởng là do khói từ bếp nấu ăn trong nhà hàng. Nhưng sau đó, khói cuồn cuộn kèm theo lửa lớn bùng ra thì mới biết là cháy lớn xảy ra từ bên trong.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng kể từ đó đã đặt dấu chấm hết cho Thuận Kiều Plaza vì lượng khách đến trung tâm ngày một thưa vắng. Hoạt động kinh doanh ế ẩm, đìu hiu vì ít khách. Số hộ dân sống ở đây cũng dần trở nên thưa thớt, các hộ thi nhau rao bán nhà nhưng vắng khách mua.

Thuận Kiều Plaza được "thay áo". (Ảnh: Tri thức trẻ).

Sau hàng chục năm bỏ hoang vì kinh doanh thất bại, Thuận Kiều Plaza được bán lại cho Công ty CP đầu tư An Đông (Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là bà Trương Mỹ Lan.

Từ năm 2017, Thuận Kiều Plaza chính thức được xây sửa lại và đổi tên thành The Garden Mall. Về cấu trúc, The Garden Mall vẫn giữ nguyên mẫu của Thuận Kiều Plaza và thay đổi công năng chỉ gồm 3 phân khu: Không gian tổ chức sự kiện, trung tâm giải trí - ẩm thực, căn hộ cho thuê.

The Garden Apartment với 3 tòa tháp cao 33 tầng, 648 căn hộ được thay màu xanh tơi so với hình ảnh được ví như “3 cây nhang” thì nay được chuyển thành "ba cây trúc" với màu xanh nổi bật.