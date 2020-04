(Kiến Thức) - Do giá thịt lợn trong nước vẫn tăng cao nên nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn thịt lợn Nga nhập khẩu để tiết kiệm chi tiêu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến cuối tháng 3 năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 40.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt lợn, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nguồn nhập khẩu thịt lợn nhiều nhất đến từ các nước Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ.



Đặc biệt cũng trong tháng 3, một tập đoàn lớn của Nga đã xuất khẩu sang Việt Nam 1.500 tấn thịt lợn khi nước ta mở cửa cho nhập khẩu thịt lợn Nga với thuế xuất nhập khẩu 0%. Dự kiến, trong tháng 4 và tháng 5/2020 có khoảng 2.000 tấn thịt lợn từ Nga tiếp tục nhập khẩu vào Việt Nam.

Điểm đáng chú ý cho dù thịt lợn trong nước có độ ngọt, mềm, nhưng do giá tăng cao nên nhiều người tiêu dùng muốn chuyển sang sử dụng thịt lợn nhập khẩu. Tuy vậy, tại các siêu thị ở Hà Nội như Vinmart, Saikamart, Coopmarrt, ... cũng như các khu chợ dân sinh hiện không thấy bán thịt lợn nhập khẩu từ Nga.

Câu hỏi mà nhiều người đang quan tâm ở đây là: Thịt lợn Nga về Việt Nam bán ở đâu, giá như nào... sao vẫn đắt đỏ?

Chợ online bán thịt lợn Nga nhập khẩu rất rầm rộ.

Khảo sát của PV cho thấy, tại một số cửa hàng nhập khẩu và trên chợ online thịt lợn nhập khẩu Nga được chào bán khá rầm rộ.

Với chợ online, người dùng chỉ cần lên facebook và gõ từ khóa “thịt lợn nhập khẩu”, hoặc “thịt lợn Nga” thì ngay lập tức cho ra hàng loạt group chuyên trao đổi mua bán mặt hàng thực phẩm này. Đơn cử, trong một nhóm chuyên cung cấp thịt lợn Nga nhập khẩu với số lượng thành viên lên đến hơn 22.000 người cho thấy họ trao đổi mua/bán thịt lợn với nhau rất nhộn nhịp.

Độ uy tín và chất lượng thịt lợn Nga nhập khẩu được bán trong các chợ online trên đều được người bán “đảm bảo” bằng những hình ảnh mã code sản phẩm, nguồn gốc nhập khẩu.

Thông thường giá của thịt lợn nhập khẩu Nga được rao bán trong nhóm facebook trên giao động từ 100.000 - 130.000 đồng/kg thịt ba chỉ.

Sản phẩm thịt lợn Nga nhập khẩu được rao bán trên chợ online.

“Thịt thì ngon khỏi nói vì nếu ba chỉ thì toàn nạc, mỡ rất mỏng, sườn thì siêu thịt, em vẫn mua cả tảng về cho cháu nướng. Nhà chị em mỗi lần nướng cả tảng cỡ 2kg là vẫn thiếu vì mình chị em với cháu đã ăn hết 2/3 tảng rồi (mỗi đứa 4-5 dẻ sườn vẫn thấy chưa đã miệng)…”, - anh Nguyễn Minh Đ, một người chuyên bán thịt lợn nhập khẩu chia sẻ.

Còn chị Nguyễn H. (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chuyên bán hàng thực phẩm nhập khẩu online cho biết, do thịt lợn khi nhập về sẽ phải mất nhiều công đoạn như cắt thịt, thịt do mùn cưa,… nên khi bán ra chỉ thu lãi khoảng 22.000 - 23.000 đồng/kg. So với giá thịt lợn tươi trong nước vẫn thấp hơn khoảng 20.000 đồng/kg.

Đánh giá về mặt hàng thịt lợn Nga nhập khẩu bán trên các chợ online, chị Quỳnh Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: “Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, và việc hạn chế việc đi ra ngoài, nên tôi đã thử đặt mua 3kg. Ngạc nhiên là lúc tôi chế biến thịt thành món cũng khá là ngon. Hơn nữa, thịt lợn Nga nhập khẩu như thế này rẻ hơn thịt lợn trong nước rất nhiều nên thời gian tới có thể tôi sẽ chọn mua nhiều hơn”.

Vài tuần gần đây, các Bộ đã có nhiều lần họp với doanh nghiệp để đưa giá lợn hơi trong nước xuống 75.000 đồng/kg, tuy nhiên thực tế giá lợn vẫn rất cao. Giá lợn thịt bán ngoài chợ dân sinh vẫn từ 150.000-180.000 đồng/kg, 160.000-220.000 đồng/kg đối với lợn trong siêu thị, thậm chí có loại lên tới 300.000 đồng/kg.